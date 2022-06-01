Козюк отметил, что о необходимости изменений свидетельствует ряд рисков. В частности, формирование монетарного нависания посредством расхождения трендов текущих и срочных депозитов, изменения структуры текущего счета платежного баланса и роста роли валютных резервов.
Аргументом для изменений также является формирование в текущих условиях «военной» инфляции, неадекватность процентных ставок, невозможность финансирования бюджетного дефицита и множественность курсов, которые искажают рынок.
«Заморозка курса и учетной ставки были реакцией на однократный шок. Но в дальнейшем требуется возврат к рыночным механизмам установления цен на денежном рынке. Ставка требует перезапуска. Причем еще раньше перезапуска гибкости курса», — считает член Совета НБУ.
По его словам, если раньше можно было говорить о недействительности ставки из соображений монетарной трансмиссии, то теперь роль ставки меняется: это создание преимущества владения гривневыми инструментами и сильный сигнал, свидетельствующий о готовности защищать резервы.