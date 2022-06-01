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Затягивание войны заставляет менять монетарную политику — член Совета НБУ

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Затягивание войны заставляет менять монетарную политику — член Совета НБУЗатягивание войны заставляет менять монетарную политику — член Совета НБУ
Необходимость изменений монетарной политики, вопрос о которой затронул Нацбанк Украины, обусловлена потребностью адаптации экономики к затяжной войне, считает член Совета НБУ Виктор Козюк.
«Три месяца войны — это не временный шок, требовавший резкой разовой адаптации, а затяжной процесс, требующий активации приспособительных механизмов», — написал он на своей странице в Facbook.
По его словам, поскольку экономика начинает адаптацию к жизни в условиях войны, то и макроэкономика должна основываться на новых реалиях.
Он добавил, что строить макроэкономику на основе перманентных ожиданий международной помощи недальновидно.
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Козюк отметил, что о необходимости изменений свидетельствует ряд рисков. В частности, формирование монетарного нависания посредством расхождения трендов текущих и срочных депозитов, изменения структуры текущего счета платежного баланса и роста роли валютных резервов.
Аргументом для изменений также является формирование в текущих условиях «военной» инфляции, неадекватность процентных ставок, невозможность финансирования бюджетного дефицита и множественность курсов, которые искажают рынок.

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«Заморозка курса и учетной ставки были реакцией на однократный шок. Но в дальнейшем требуется возврат к рыночным механизмам установления цен на денежном рынке. Ставка требует перезапуска. Причем еще раньше перезапуска гибкости курса», — считает член Совета НБУ.
По его словам, если раньше можно было говорить о недействительности ставки из соображений монетарной трансмиссии, то теперь роль ставки меняется: это создание преимущества владения гривневыми инструментами и сильный сигнал, свидетельствующий о готовности защищать резервы.

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В комментариях к своему посту Козюк согласился, что Нацбанку было бы логично повысить учетную ставку уже на ближайшем заседании 2 июня.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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