Что будет с ценами — объяснение НБУ

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Что будет с ценами — объяснение НБУ

В апреле инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении, в том числе базовая — на 13% г/г. За месяц цены выросли на 3,1%. Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% позволит повысить интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и поможет сдержать инфляцию.

По предварительным оценкам Национального банка , в мае инфляция продолжила расти.

Ускорение инфляции сдерживают:

некоторое возобновление экономической активности,

постепенное налаживание логистики,

наращивание предложения внутренними производителями и импортерами;

избыток сельскохозяйственного сырья и сравнительно низкий спрос на него;

фиксация официального курса гривны Национальным банком и ограничение его колебаний на межбанковском рынке, а также административное ограничение цен правительством.

Освобождение северных регионов Украины (Киевщина, Черниговщина, Сумщина) и сдерживание украинской армией продвижения врага в южных и восточных регионах ограничивали ухудшение инфляционных ожиданий.

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«В то же время нарушенные войной производство и логистика подпитывают инфляционные процессы. Высокие мировые цены на энергоносители также остаются весомым проинфляционным фактором и давят на потребительскую инфляцию как прямо, так и косвенно — из-за роста производственных затрат предприятий. Мы также частично импортируем мировую инфляцию уровней. В частности, в странах Еврозоны и в США текущие темпы роста превышают 8% в годовом измерении», — сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Что будет с ценами в дальнейшем

В ближайшие месяцы тренд на ускорение инфляции будет сохраняться, несмотря на постепенное возобновление производства. Такое развитие событий в дальнейшем могло бы угрожать ухудшением инфляционных ожиданий и перетоком гривневых сбережений в иностранную валюту.

Поэтому Национальный банк решил вернуться к активной процентной политике, чтобы предотвратить эти негативные тенденции.

«По нашим оценкам, незначительное повышение не оказало бы желаемого влияния на финансово-экономическую систему. Во-первых, из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии во время войны. Во-вторых, это сформировало бы выжидательную позицию вкладчиков относительно дальнейшего повышения учетной ставки, что сдерживало бы интерес к гривневым активам», — сказал Шевченко.

Кроме того, для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции.

«Соответственно, решительное повышение учетной ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и окажет сдерживающее влияние на инфляцию», — подчеркнул Шевченко.

В НБУ ожидают, что правительство и банки в ответ на изменение учетной ставки повысят ставки по облигациям внутреннего государственного займа и депозитам.

По словам Шевченко, это увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции.

В то же время увеличение привлекательности гривневых сбережений будет способствовать уменьшению спроса на валютном рынке. Это позволит избежать дальнейшего накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы и постепенно решить проблему множественности валютных курсов.

Кроме того, установление рыночных ставок по ОВГЗ будет способствовать увеличению спроса на них. Глава НБУ отметил, что это снизит потребность эмиссионного финансирования госбюджета Национальным банком.

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