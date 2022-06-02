Нацбанк повысил учетную ставку до 25% — Finance.ua

Нацбанк повысил учетную ставку до 25%

Нацбанк повысил учетную ставку до 25%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как сообщает регулятор, целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиление способности Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

В начале полномасштабной агрессии россии Национальный банк Украины решил воздержаться от принятия решений по учетной ставке. Такой подход был оправдан в условиях значительного психологического шока, вызванного войной.

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«Меры Национального банка в монетарной плоскости прежде всего направлялись на обеспечение бесперебойного функционирования банковской системы и платежей в экономике. Фиксация обменного курса обеспечивалась валютными ограничениями для снижения спроса на валюту и интервенциями по продаже валюты Национальным банком для закрытия остаточного дефицита валюты на межбанковском рынке», — говорится в сообщении.

В настоящее время, как говорят на Нацбанке, в отсутствие надлежащего вознаграждения за содержание гривневых активов усилились угрозы долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой. Также в мае увеличилась разница между курсом наличного рынка и официальным, что усилило негативные эффекты для экономики от системы множественных курсов, обусловленной ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы.

Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточным для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки.

Справка Finance.ua:

изменение учетной ставки — важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте;

3 марта 2022 года НБУ сохранил учетную ставку на уровне 10%.

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