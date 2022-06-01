Банки отказываются от массовых кредитных каникул, действовавших с начала войны — Finance.ua
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Банки отказываются от массовых кредитных каникул, действовавших с начала войны

Сегодня 09:25Кредит&Депозит
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Банки отказываются от массовых кредитных каникул, действовавших с начала войныБанки отказываются от массовых кредитных каникул, действовавших с начала войны
Крупнейшие украинские банки с 1 июня прекращают кредитные каникулы, которыми в первые три месяца после начала войны с россией могли воспользоваться почти все заемщики среди бизнеса и граждан.
Об этом говорится в статье Forbes.
По словам банкиров, подавляющее большинство клиентов способны обслуживать долги, даже несмотря на проблемы, вызванные войной.
По данным опроса Gradus Research, 75% компаний малого и среднего бизнеса в Украине продолжают работать. Почти все респонденты отметили, что планируют возобновить работу после войны или в ближайшее время.
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Согласно внутреннему опросу наиболее популярного среди предпринимателей ПриватБанка, 62% его заемщиков — в зоне боевых действий и 81% — на мирных территориях предпочитают новые кредиты вместо отсрочки по старым.
«Большинство клиентов из регионов, не пострадавших непосредственно от войны, способны выполнять кредитные обязательства на действующих условиях», — говорит руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев. Остальным банк предложит реструктуризацию. Кредитные каникулы банк будет продолжать только в порядке исключения — если клиент находится в регионе, где ведутся активные боевые действия.
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В государственном Ощадбанке около 80% заемщиков отказались от возможности получить каникулы и продолжили обслуживать кредиты, рассказывает директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая. Схожие показатели и у банка «Южный», который, по словам директора департамента корпоративного бизнеса Александра Матюшенко, получает более 80% начисленных процентов. Доля реструктуризации — менее 5% портфеля.
Основная часть клиентов крупнейшего финучреждения с иностранным капиталом Райффайзен Банка ожидает продления каникул, говорит директор департамента управления сетью и клиентов среднего бизнеса Руслан Спивак. Но доля заемщиков, которые могут погашать кредиты без этого, растет. Предлагая реструктуризацию, «Райф» кроме отсрочки уплаты долга и процентов может снизить ставку, говорит Спивак.
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По оценкам Ощадбанка, каждый четвертый из заемщиков, отказавшихся от каникул, сейчас заинтересован в новом финансировании, говорит Буткова-Витвицкая. Реструктуризация, по ее словам, коснется всего около 20% бизнес-заемщиков.
Возврат к довоенным условиям сотрудничества с банками позволит предпринимателям сохранить положительную кредитную историю, что важно для получения новых кредитов, объясняет Заиграев из ПриватБанка. Кроме аграриев, которые, по данным правительства, взяли в банках уже 31,5 млрд грн кредитов, возможность получить дешевое финансирование есть и у другого бизнеса — на релокацию, покупку техники, развитие экспорта и пополнение оборотных средств.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Forbes.ua
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