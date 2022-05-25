ПриватБанк вернул рассрочку и оплату частями — Finance.ua

ПриватБанк вернул рассрочку и оплату частями

ПриватБанк вернул рассрочку и оплату частями

С 25 мая государственный ПриватБанк возвращает услуги мгновенной рассрочки и оплаты частями.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«ПриватБанк возобновил рассрочку — кредитование клиентов по программам „Оплата частями“ и „Мгновенная рассрочка“. С сегодняшнего дня клиенты ПриватБанка снова могут делать покупки в кредит в сетях наших магазинов-партнеров », — сказано в сообщении.

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Как указывается, доступный лимит и информацию по кредиту можно просмотреть в приложении Приват24. Как это сделать:

нажать «Сервисы»;

затем «Кредиты» и «Оплата частями/Мгновенная рассрочка»

Условия кредитования:

максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч гривен;

процентная ставка (от суммы кредита) — 0,01% в месяц;

срок договора — до 24 месяцев;

реальная годовая процентная ставка — 0,24%;

минимальная сумма первого взноса — 12 грн.

Напомним, услуга «Оплата частями» — это потребительский кредит, предоставляемый клиенту в пределах установленного лимита по продукту при приобретении товара/оплаты услуги в торгово-сервисных предприятиях и/или интернет-магазинах. Лимит по кредиту «Оплата частями» зависит от установленного лимита по кредитной карте. Для повышения лимита по «Оплате частями» рекомендуется повысить лимит по кредитной карте.

Какие могут быть дополнительные комиссии по кредиту «Оплата частями»?

Возможные комиссии по карте «Универсальная»:

0% — при списании регулярного платежа с собственных средств клиента;

4% — при списании регулярного платежа с кредитных средств клиента.

Первый платеж в момент оформления кредита «Оплата частями» — без комиссий.

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