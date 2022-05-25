monobank возвращает кредитные лимиты: что будет со ставками — Finance.ua

monobank возвращает кредитные лимиты: что будет со ставками
monobank решил вернуть кредитные лимиты своим клиентам. Однако для этого есть одно важное условие — изменение ставки.
Об этом рассказал в своем Telegram-канале соучредитель проекта Олег Гороховский.
«Мы хотим возобновить карточное кредитование, но та ставка, которая сейчас на картах (1,6% в месяц), не дает нам это сделать», — написал он.
Банкир предложил вернуть кредитную ставку на тот уровень, который был у клиентов банка до войны.
«Поэтому со следующей недели мы будем предлагать клиентам, которым наши расчеты позволяют установить нормальные лимиты, добровольно перейти на довоенные условия (3,1% в месяц) в обмен на увеличение кредитного лимита», — пояснил Гороховский.
Напомним, кредитные лимиты на картах monobank были ограничены в первый день полномасштабного вторжения россии в Украину. Были остановлены все сделки в счет кредитных средств.