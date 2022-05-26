НБУ «отпустил» курс продажи валют: что изменилось и почему IT-специалисты недовольны — Finance.ua

НБУ «отпустил» курс продажи валют: что изменилось и почему IT-специалисты недовольны

Сегодня 09:04 — Валюта

НБУ «отпустил» курс продажи валют: что изменилось и почему IT-специалисты недовольны

В пятницу, 20 мая, на сайте Национального банка Украины появилось сообщение о внесении очередных изменений в условия работы валютного рынка. В частности, Национальный банк отменил ограничение, согласно которому банки имели право продавать наличную валюту клиентам по курсу, не превышающему официальный курс НБУ более чем на 10%.

То есть ранее курс продажи наличного доллара в кассах банковских отделений не мог быть выше 32,18 гривны, притом что буквально на прошлой неделе доллар в небанковских обменниках столицы подорожал до 38 гривен. А в других городах достигал даже 40 гривен. Теперь и банки могли устанавливать рыночные курсы, чем они и воспользовались.

Читайте также Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в Украине и при каких условиях валюта подешевеет

Уже с понедельника, 23 мая, банки начали устанавливать новые (более высокие) курсы купли-продажи иностранных валют, и у них наконец-то снова можно купить доллары и евро.

Что сделали банки? С понедельника банки повысили курсы не только для наличного валютообмена, но и для карточных операций. В частности, Таскомбанк поднял его до 36 гривен за 1 доллар, Аккордбанк — до 36,8 гривен за 1 доллар, а банк Форвард во вторник, 24 мая — до 38 гривен. В результате у тех, кто рассчитывался в магазинах за границей картами этих банков, расходы выросли на 10-15%.

Показательным стало поведение крупнейшего банка страны — ПриватБанка. Как сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик, ПриватБанк принял решение сохранить курс конвертации гривны в иностранную валюту по его картам за пределами Украины, который действовал до отмены Национальным банком ограничений.

Что на межбанке. Снимая ограничения по наличному валютообмену, Национальный банк не предпринял никаких действий по работе межбанковского валютного рынка. Курс доллара, по которому производятся все операции на межбанке, остался без изменений: 29,2549/29,5475 гривны.

Почему недовольны IT-специалисты | Одними из первых, считавших себя незаслуженно обиженными, стали работники IT-отрасли.

По сути, зарабатывая для страны валюту, они вынуждены, с одной стороны, продавать заработанную валюту по низкому курсу, а с другой — покупать наличную валюту или рассчитываться картами за границей по курсу, который на 25% превышает курс продажи.

Ассоциация «IT Ukraine», объединяющая более 110 компаний и 77 тыс. украинских IT-специалистов, обратилась к Правлению Национального банка Украины с открытым письмом-предложением:

установить такой режим валютного курса, который будет учитывать интересы экспортных отраслей и позволит в короткие сроки возвратиться к плавающему курсу;

разрешить экспортерам продажу части валютной выручки по коммерческому курсу с постепенным увеличением этой части;

сохранить возможность расчетов кредитными/депозитными картами и снятия наличных за рубежом по официальному курсу НБУ +10% в пределах эквивалента 50 тыс. гривен в месяц. И разрешить банкам применять коммерческий курс только сверх этого объема, но без ограничений на сумму.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.