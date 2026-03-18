0 800 307 555
ру
НБУ оштрафовал «Укрпочту» 255 тысяч гривен — детали

Фондовый рынок
24
Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 255 000 грн.
Об этом говорится в сообщении НБУ.

Причины

Штраф наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредоставлением обществом в Национальный банк информации / документов и/или их копий, которые запрашивались в соответствии с установленными Национальным банком требованиями в установленные сроки.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежной инфраструктуры Национального банка принял 16 марта 2026 года.
Нарушение требований Закона Украины «О платежных услугах» Национальный банк установил по результатам проведения безвыездного надзора за деятельностью АО «Укрпочта».

Сроки

Учреждение обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения вышеуказанного Комитета.
Ранее писали, что «Укрпочта» меняет процедуру оформления документов для бизнес-клиентов. Вместо отдельных договоров на разные виды отправлений теперь действует один документ, который можно подписать онлайн на сайте компании.
Также Укрпочта отреагировала на публикации о закупке упаковочной тары у Трипольского упаковочного комбината. Его владельца, Геннадия Минина, подозревают в связях с россией.
По материалам:
Finance.ua
НБУУкрпочта
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems