НБУ оштрафовал «Укрпочту» 255 тысяч гривен — детали Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Национальный банк Украины применил к АО «Укрпочта» меру воздействия в виде наложения штрафа в размере 255 000 грн.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Причины

Штраф наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредоставлением обществом в Национальный банк информации / документов и/или их копий, которые запрашивались в соответствии с установленными Национальным банком требованиями в установленные сроки.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежной инфраструктуры Национального банка принял 16 марта 2026 года.

Нарушение требований Закона Украины «О платежных услугах» Национальный банк установил по результатам проведения безвыездного надзора за деятельностью АО «Укрпочта».

Сроки

Учреждение обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения вышеуказанного Комитета.

Ранее писали , что «Укрпочта» меняет процедуру оформления документов для бизнес-клиентов. Вместо отдельных договоров на разные виды отправлений теперь действует один документ, который можно подписать онлайн на сайте компании.

Также Укрпочта отреагировала на публикации о закупке упаковочной тары у Трипольского упаковочного комбината. Его владельца, Геннадия Минина, подозревают в связях с россией.

