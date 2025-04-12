НБУ опровергает политический подтекст плановой проверки Международного инвестиционного банка — Finance.ua
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НБУ опровергает политический подтекст плановой проверки Международного инвестиционного банка

Казна и Политика
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НБУ опровергает политический подтекст плановой проверки Международного инвестиционного банка
НБУ опровергает политический подтекст плановой проверки Международного инвестиционного банка
В Национальном банке Украины опровергают наличие политического подтекста в плановой проверке Международного инвестиционного банка (АО «МИБ»).
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
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В регуляторе отметили, что проверка АО «МИБ» — плановая и является частью системной работы регулятора в соответствии с определенными законом полномочиями.
Соответствующий график выездных проверок был обнародован на официальном сайте регулятора еще в декабре 2024 года.
Согласно этому документу, проверка МИБ по финансовому мониторингу, валютному и санкционному законодательству запланирована на первый квартал 2025 года.
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«Предмет проверки — деятельность банка, а не его клиентов», — отметили в Нацбанке.
В Нацбанке объяснили, что во время проверки оценивается, как банк соблюдает требования законодательства по предотвращению отмывания доходов и финансированию терроризма.
Речь идет, в частности, об анализе систем внутреннего контроля, надлежащей проверки клиентов, а также документировании банком всех соответствующих мер.
Также регулятор подчеркнул, что не осуществляет проверки общественных организаций, предприятий или других клиентов банков.
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Если банк обращается к клиентам с запросами, это происходит по его собственной инициативе.
В Национальном банке заверили, что не направляли никаких запросов клиентам МИБ.
Кроме того, в НБУ отметили свою институциональную независимость, которую признают международные партнеры, и предостерегли от попыток дискредитации деятельности центробанка.
Проверка МИБ продолжается. В то же время, в НБУ заявили о попытках давления на инспекционную команду и публичном манипулировании информацией, что, по мнению регулятора, может быть расценено как препятствие законной деятельности.
По материалам:
Finance.ua
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