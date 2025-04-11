Банки профинансировали восстановление энергетики почти на 17 млрд грн — Finance.ua

Банки профинансировали восстановление энергетики почти на 17 млрд грн Сегодня 12:23 — Энергетика

Банки профинансировали восстановление энергетики почти на 17 млрд грн

За период с 1 июня 2024 года по 31 марта 2025 года банки приступили к финансированию таких проектов (предоставили кредиты и открыли лимиты) на сумму 16,7 млрд грн, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения на начало апреля составляет 10,1 млрд грн.

В частности, по данным опроса, за март:

получено 207 заявок от бизнеса на сумму 2,27 млрд грн;

одобрено 95 заявок на сумму 2,28 млрд грн;

предоставлено 118 кредитов общим объемом 2,6 млрд грн.

Общая профинансированная с июня мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 639 мВт. Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (260 мВт), строительство СЭС (190 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (128 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны.

В основном кредиты бизнеса на энергетические нужды требуют соответствующего проектирования, закупки оборудования и предусматривают поэтапное финансирование, поэтому фактические объемы предоставленных кредитов меньше объемов полученных банками заявок. Сумма полученных заявок также завышена из-за подачи клиентами заявок одновременно в несколько банков и последующего выбора одного из них или вообще отказа от кредита в пользу альтернативных источников финансирования.

Банки кредитуют и население. В течение марта гражданам предоставлено 533 кредита на энергетические нужды на сумму 99 млн грн, а в целом с июня — 6 799 кредитов на сумму 936 млн грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели с учетом погашения составляет 789 млн грн.

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