Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга — Finance.ua

Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга Сегодня 05:26 — Фондовый рынок

Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, на АО «МИБ» наложен штраф в 20,5 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

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Нарушения других банков также касались недостатков при надлежащей проверке клиентов, ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода и несоблюдении требований валютного законодательства.

АБ «Пивденный» помимо штрафа за нарушение в сфере финмониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению валютного надзора.

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АО «Сенс Банк» получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.

За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОС/ФТ) в установленные сроки небанковское финансовое учреждение ПО «Санлайт эссетс и компания» оштрафовано на 51 тыс. грн.

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Укрінформ По материалам:

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