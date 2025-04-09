Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга — Finance.ua
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Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга

Фондовый рынок
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Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга
Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга
Национальный банк в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В частности, на АО «МИБ» наложен штраф в 20,5 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.
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Нарушения других банков также касались недостатков при надлежащей проверке клиентов, ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода и несоблюдении требований валютного законодательства.
АБ «Пивденный» помимо штрафа за нарушение в сфере финмониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению валютного надзора.
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АО «Сенс Банк» получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.
За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОС/ФТ) в установленные сроки небанковское финансовое учреждение ПО «Санлайт эссетс и компания» оштрафовано на 51 тыс. грн.
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По материалам:
Укрінформ
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