НБУ обязал финучреждения усовершенствовать процедуры мониторинга отношений с политически значимыми лицами — Finance.ua

НБУ обязал финучреждения усовершенствовать процедуры мониторинга отношений с политически значимыми лицами Сегодня 11:44 — Фондовый рынок

НБУ обязал финучреждения усовершенствовать процедуры мониторинга отношений с политически значимыми лицами

Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации и разъяснения по применению риск-ориентированного подхода к деловым отношениям с клиентами — политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами (PEPs).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

письме Национального банка к банкам, небанковским финансовым учреждениям, банковским ассоциациям и ассоциациям финансовых учреждений, подготовленном по результатам проверок отдельных банков и небанковских финансовых учреждений, говорится, что учреждения должны усовершенствовать процедуры мониторинга деловых отношений с PEPs.

Такое письмо содержит примеры конкретных ситуаций, связанных с обслуживанием учреждениями PEPs, а также выводы Национального банка по каждому из них.

Читайте также В Нацбанке рассказали, как будет работать финмониторинг политически значимых лиц

Национальный банк отметил в указанном письме необходимость усиления систем внутреннего контроля и управления рисками деловых отношений с PEPs.

Также Национальный банк обратил внимание на решающую роль наблюдательного совета банка и руководства учреждений в организации построения системы финансового мониторинга и эффективного контроля выполнения функций субъектов первичного финансового мониторинга, в частности, в процессе установления деловых отношений и обслуживания PEPs.

Читайте также Малюська объяснил, каким планируют сделать финансовый мониторинг политически значимых лиц

Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, усилить внутренний контроль и повысить эффективность управления рисками.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.