НБУ обязал финучреждения усовершенствовать процедуры мониторинга отношений с политически значимыми лицами — Finance.ua

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НБУ обязал финучреждения усовершенствовать процедуры мониторинга отношений с политически значимыми лицами

Фондовый рынок
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НБУ обязал финучреждения усовершенствовать процедуры мониторинга отношений с политически значимыми лицами
НБУ обязал финучреждения усовершенствовать процедуры мониторинга отношений с политически значимыми лицами
Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации и разъяснения по применению риск-ориентированного подхода к деловым отношениям с клиентами — политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами (PEPs).
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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В письме Национального банка к банкам, небанковским финансовым учреждениям, банковским ассоциациям и ассоциациям финансовых учреждений, подготовленном по результатам проверок отдельных банков и небанковских финансовых учреждений, говорится, что учреждения должны усовершенствовать процедуры мониторинга деловых отношений с PEPs.
Такое письмо содержит примеры конкретных ситуаций, связанных с обслуживанием учреждениями PEPs, а также выводы Национального банка по каждому из них.
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Национальный банк отметил в указанном письме необходимость усиления систем внутреннего контроля и управления рисками деловых отношений с PEPs.
Также Национальный банк обратил внимание на решающую роль наблюдательного совета банка и руководства учреждений в организации построения системы финансового мониторинга и эффективного контроля выполнения функций субъектов первичного финансового мониторинга, в частности, в процессе установления деловых отношений и обслуживания PEPs.
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Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, усилить внутренний контроль и повысить эффективность управления рисками.
По материалам:
Finance.ua
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