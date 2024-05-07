НБУ обновил подходы к неработающим активам — Finance.ua

НБУ обновил подходы к неработающим активам Сегодня 14:32 — Казна и Политика

НБУ обновил подходы к неработающим активам

Национальный банк в рамках реализации евроинтеграционного курса Украины утвердил изменения в ряд нормативно-правовых актов для обеспечения их соответствия требованиям законодательства Европейского Союза по определению неработающих активов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С этой целью введен термин «неработающие активы». В дальнейшем к неработающим активам банка, кроме тех, для которых установлен признак дефолта, будут относиться:

приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы;

реструктуризированные активы, по которым после прекращения их признания неработающими банк провел повторную реструктуризацию и/или по которым имеется просрочка погашения долга более 30 календарных дней.

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Соответственно, в Положении об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям термин «неработающие активы» заменен на термин «дефолтные активы» для обеспечения соответствия определения дефолта положениям статьи 178 «Дефолт должника» Регламента ЕС № 575/2013.

Изменениями также определены условия прекращения признания активов неработающими и дефолтными. Отдельное внимание уделено реструктуризированным активам с учетом повышенных рисков таких активов и подхода в европейском законодательстве.

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В соответствии с изменениями, в частности для прекращения признания неработающим реструктуризированного актива, должны соблюдаться следующие условия:

от даты реструктуризации долга прошло не менее 365 календарных дней;

ни одно из обязательств должника не просрочено более чем на 30 календарных дней;

банк сформировал суждение о возможности выполнения обязательств должником, которое подтверждено уплатой им суммы долга, которая была просрочена или списана банком в соответствии с условиями реструктуризации долга.

Изменения вступят в силу 1 января 2025 года.

Зачем необходимы такие изменения

Ожидается, что такие изменения усилят систему управления неработающими активами в банках, будут способствовать повышению ее эффективности и внимания к процессу урегулирования таких активов. Это, в первую очередь, положительно скажется на дальнейшем снижении объемов неработающих кредитов в банках и доступности банковского кредитования.

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Кроме того, введенные изменения приведут статистику неработающих кредитов в соответствие с европейскими подходами, что повышает прозрачность отечественного финансового сектора.

Также указанные изменения станут основой для разработки Стратегии урегулирования неработающих кредитов в Украине, что будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности банковского сектора.

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