Объем неработающих кредитов за месяц сократился почти на 800 миллионов — Finance.ua
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Объем неработающих кредитов за месяц сократился почти на 800 миллионов

Кредит&Депозит
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Объем неработающих кредитов за месяц сократился почти на 800 миллионов
Объем неработающих кредитов за месяц сократился почти на 800 миллионов
По состоянию на 1 марта 2024 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составляла 36.6%, что на 0,2 в. п. ниже показателя по состоянию на 1 февраля.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
«Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 788 млн грн, а объем предоставленных банками кредитов вырос на 2,8 млрд грн», — сказано в сообщении.
До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.
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Напомним, 29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший кредит наличными». В ней выбирали финансовый продукт и банк, предоставляющий самые выгодные условия и преимущества при получении кредита наличными. Лидером в номинации стал кредит наличными от ПриватБанка.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

По материалам:
Finance.ua
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