Объем неработающих кредитов в банках за 2023 год сократился более чем на 9 миллиардов — Finance.ua
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Объем неработающих кредитов в банках за 2023 год сократился более чем на 9 миллиардов

Кредит&Депозит
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Объем неработающих кредитов в банках за 2023 год сократился более чем на 9 миллиардов
Объем неработающих кредитов в банках за 2023 год сократился более чем на 9 миллиардов
Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 октября 2023 года составил 422.5 млрд грн, что на 9.6 млрд грн ниже показателя на 1 января. Доля неработающих кредитов с начала года сократилась на 0.2 п.п. — до 37.9%.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
В сентябре объем неработающих кредитов в банковском секторе сократился на 4.0 млрд грн, а доля — на 0.6 п.п. благодаря списанию неработающих розничных кредитов и лучшему качеству новых кредитов, преимущественно предоставляемых в рамках государственных программ.
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По данным обнародованного в октябре опроса банков об условиях кредитования, спрос на корпоративные гривневые кредиты в ІІІ квартале вырос, как и спрос на кредиты населению, и большинство банков ожидают дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.
Признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым годом притормозило. Объемы отчисления банками в резервы под кредиты с начала полномасштабной войны составили 107 млрд грн, или почти 13% кредитного портфеля, который банки имели в конце февраля 2022 года.
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В то же время, идет оценка устойчивости банков и банковской системы, по предварительным результатам которой банки в целом адекватно оценивают кредитные риски, однако отдельным банкам, вероятно, придется отразить дополнительные потери от кредитного риска.

Справка Finance.ua:

  • до полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стала сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.
По материалам:
Finance.ua
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