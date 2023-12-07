НБУ назвал причины изменения курса доллара за последний месяц — Finance.ua

НБУ назвал причины изменения курса доллара за последний месяц Сегодня 17:01 — Валюта

НБУ назвал причины изменения курса доллара за последний месяц, Фото: Shutterstock

Ситуация на валютном рынке в ноябре 2023 года оставалась контролируемой. Национальный банк Украины продолжал балансировать валютный рынок, компенсируя структурный дефицит валюты.

Как отмечается в обзоре, НБУ позволял обменному курсу двигаться как в сторону укрепления, так и ослабления под влиянием изменения соотношения спроса и предложения.

По итогам ноября официальный курс гривны по отношению к доллару практически не изменился по сравнению с октябрем, однако в среднем незначительно укрепился вследствие:

снижения беспокойства бизнеса и населения и их приспособление к новому режиму управляемой гибкости;

сезонной продажи валюты для уплаты налогов;

ослабления спекулятивных мотивов из-за неопределенности будущей курсовой динамики;

сравнительно устойчивой ситуации с экспортом (благодаря значительным поставкам зерновых по альтернативному морскому пути), несмотря на блокаду границ и уменьшение импорта.

«Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они и оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты. НБУ и далее будет оставаться весомым игроком на валютном рынке», — говорится в обзоре.

Справка Finance.ua:

средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 г. снизился на 0,9% до 37,69 гривны. Доллар дешевеет второй месяц подряд. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,2%;

Член совета НБУ Василий Фурман заявлял, что ситуация на валютном рынке стабильная и контролируемая, оснований для существенного изменения курса сейчас нет. Официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке;



гривневые поступления в бюджет от конвертации иностранной помощи могли бы быть на 1,25 млрд грн больше, если бы официальный курс доллара оставался фиксированным, на уровне 36,5686 грн.

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