НБУ назвал причины изменения курса доллара за последний месяц — Finance.ua

НБУ назвал причины изменения курса доллара за последний месяц
Ситуация на валютном рынке в ноябре 2023 года оставалась контролируемой. Национальный банк Украины продолжал балансировать валютный рынок, компенсируя структурный дефицит валюты.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2023 года), передает РБК-Украина.
Как отмечается в обзоре, НБУ позволял обменному курсу двигаться как в сторону укрепления, так и ослабления под влиянием изменения соотношения спроса и предложения.
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По итогам ноября официальный курс гривны по отношению к доллару практически не изменился по сравнению с октябрем, однако в среднем незначительно укрепился вследствие:
- снижения беспокойства бизнеса и населения и их приспособление к новому режиму управляемой гибкости;
- сезонной продажи валюты для уплаты налогов;
- ослабления спекулятивных мотивов из-за неопределенности будущей курсовой динамики;
- сравнительно устойчивой ситуации с экспортом (благодаря значительным поставкам зерновых по альтернативному морскому пути), несмотря на блокаду границ и уменьшение импорта.
«Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они и оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты. НБУ и далее будет оставаться весомым игроком на валютном рынке», — говорится в обзоре.
Справка Finance.ua:
- средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 г. снизился на 0,9% до 37,69 гривны. Доллар дешевеет второй месяц подряд. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 6,2%;
- Член совета НБУ Василий Фурман заявлял, что ситуация на валютном рынке стабильная и контролируемая, оснований для существенного изменения курса сейчас нет. Официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке;
- гривневые поступления в бюджет от конвертации иностранной помощи могли бы быть на 1,25 млрд грн больше, если бы официальный курс доллара оставался фиксированным, на уровне 36,5686 грн.
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