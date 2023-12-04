Скільки бюджету «коштувало» зміцнення гривні в листопаді — Finance.ua

Скільки бюджету «коштувало» зміцнення гривні в листопаді Сьогодні 20:01 — Валюта

Скільки бюджету «коштувало» зміцнення гривні в листопаді, Фото: Depositphotos

Гривневі надходження до бюджету від конвертації іноземної допомоги могли б бути на 1,25 млрд грн більшими, якби офіційний курс долара залишався фіксованим, на рівні 36,5686 грн.

Про це пише Економічна правда з посиланням на дані Державної казначейської служби.

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Так, у період з 1 по 30 листопада для фінансування видатків бюджету уряд конвертував 1,23 млрд доларів та 1,94 млрд євро. Загалом було проведено 30 транзакцій з конвертації коштів із валютних рахунків уряду: 17 з конвертації доларів та 13 з конвертації євро. При цьому, на рахунки уряду надійшло 398,75 млн доларів та 1,504 млрд євро.

Обмін іноземної валюти на гривні уряд проводить за офіційним курсом Національного банку. Загалом, від обміну валюти уряд отримав 120,192 млрд грн: з них 44,49 млрд грн — від продажу доларів та 75,7 млрд грн — від продажу євро.

Після 2 жовтня Національний банк оголосив про скасування режиму фіксованого курсу та перейшов до режиму керованої гнучкості. Внаслідок цього курс долара почав коливатися. При цьому, протягом усього листопада офіційний курс долара був нижчим, аніж до скасування фіксованого курсу, тобто нижчим за 36,5686 грн за долар. Як наслідок, нижчим був і курс євро, який НБУ розраховує залежно від курсу американської валюти.

Через зміцнення гривні в офіційних курсах НБУ гривневий еквівалент міжнародної допомоги, яка надійшла до бюджету, виявився на 1,255 млрд грн меншим, аніж якби політика фіксованого курсу тривала й надалі. Зокрема, бюджет недоотримав 448,86 млн грн внаслідок зменшення офіційного курсу долара та 806,08 млн грн внаслідок зменшення курсу євро.

Найбільше валюти уряд продав на початку минулого місяця: 1 листопада він конвертував 391 млн євро та 8 млн доларів. Гривневий еквівалент, яким Мінфін потім профінансував видатки, становив 15,361 млрд грн (15,071 млрд грн від продажу євро та 290,25 млн грн від продажу доларів). Курси євро та долара за цими операціями становили 38,545 грн та 36,281 грн відповідно.

Якби у цей день курс долара залишався на рівні 36,5686 (фіксований курс до 2 жовтня), то від продажу валюти Мінфін отримав би 15,483 млрд грн: 15,19 млрд — від продажу євро (за курсом 38,85) та 292,55 млн грн — від продажу доларів. Тобто, лише за 1 листопада зміцнення гривні «коштувало» бюджету 121,68 млн грн.

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Найбільші ж «втрати» від зміцнення гривні уряд отримав 24 листопада. Тоді офіційний курс долара зміцнився до 36,014 грн, а євро — до 39,27 грн. Протягом того дня Мінфін продав 31 млн доларів та 288 млн євро, отримавши 12,426 млрд грн. Якби ці операції здійснювалися в умовах зафіксованого курсу долара на рівні 36,5686 грн, то гривневий еквівалент від продажу валюти був би на 191,25 млн грн більшим (12,617 млрд грн).

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