Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль, — НБУ — Finance.ua
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Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль, — НБУ

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Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль, — НБУ
Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль, — НБУ
Середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,9% до 37,69 гривні. Долар дешевшає другий місяць поспіль.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,2%.
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Курс долара на готівковому ринку падає другий місяць поспіль, — НБУ
Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Однак у липні, серпні та вересні спостерігалися стрибки долара. Максимальний курс у вересні був на рівні 38,60 гривень.
НБУ з 3 жовтня перейшов від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості. Хоча це прямо не стосується готівкового ринку, залежність від ситуації на міжбанку все ж таки існує, оскільки частина валюти могло перетікати з одного сегмента на інший.

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Дані НБУ свідчать, що курс інтервенцій центробанку в листопаді знизився з 36,53 до 36,18 грн/долар.
Крім того, НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.
Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Водночас курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару — до 36,70 грн/долар. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 70 копійок.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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