НБУ назвал крупнейших покупателей валюты в Украине — Finance.ua
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НБУ назвал крупнейших покупателей валюты в Украине

Валюта
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НБУ назвал крупнейших покупателей валюты в Украине
НБУ назвал крупнейших покупателей валюты в Украине
Доля сектора Национальной безопасности и обороны в покупке валюты за 10 месяцев 2023 года составила 29% по сравнению с 31% от начала войны и до конца прошлого года.
Об этом говорится в презентации Национального банка Украины о валютном рынке страны по данным 100 крупнейших покупателей, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно данным НБУ, больше доля только топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которая составляет 33%.
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При этом, например, доля покупки валюты машиностроением составляет до 12%, доли покупки валюты под импорт химии и потребительских товаров составляют до 6% и 8% соответственно, других отраслей — до 9%.
Покупка валюты под исполнение обязательств по кредитам резидентам и нерезидентам в инвалюте находится на уровне — 4% и 1% соответственно.
Нацбанк уточнил, что в текущем году среднедневной объем покупки безналичной валюты вырос с 205 млн долларов в прошлом году до 236 млн долларов в текущем. В то время как продажи увеличились со 172 млн долларов (без нужд правительства) до 184 млн долларов.

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Структура спроса на покупку валюты не претерпела сильных изменений. В частности, покупка с целью проведения импортных сделок с прошлого года снизилась на 1 п.п. — до 89%, в то время как приобретение инвалюты физлицами возросло на 2 п.п. — до 6%, в том числе за счет ослабления валютных ограничений в августе.
По данным НБУ без учета средств правительства, за 10 месяцев этого года доля экспортной выручки в структуре предложения выросла на 3 п.п. — до 66%, а объемы продаж ранее купленной и неиспользованной валюты на 2 п.п. — до 8%.
Тем временем удельный вес проданной физлицами валюты сократился на 1 п.п. — до 5%, тогда как доля продажи кредитных средств колебалась фактически на уровне прошлого года: по кредитам нерезидентов она осталась на уровне 1%, резидентов — выросла на 1 п.п., до 3%.
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Доля собственных средств продавцов в предложении валюты осталась на уровне 3%.
Остаток средств по другим направлениям продаж сократился с 19% в декабре 2022 года до 14% по итогам октября-2023.
Лидерские позиции по продаже валюты, по данным НБУ, сохраняют за собой агропромышленный (АПК) и горно-металлургический комплексы (ГМК): доля АПК увеличилась на 1 п.п. — до 33%, в то время как ГМК сократилась на 1 п.п. — до 24%.
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Следующий ТЭК в этом году смог нарастить свою долю сразу до 19% с 14% в прошлом году, тогда как доля IT сектора снизилась на 3 п.п. — до 8%.
Объемы продаж валюты международными и благотворительными организациями, а также машиностроительной и транспортной отраслью остались на прежнем уровне — 9% и 4% соответственно, а других отраслей — снизились на 1 п.п. — до 4%.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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