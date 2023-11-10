Что будет с курсом доллара в ноябре: колебания неизбежны, но есть нюанс — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в ноябре: колебания неизбежны, но есть нюанс Сегодня 12:03 — Валюта

Что будет с курсом доллара в ноябре: колебания неизбежны, но есть нюанс

Курс доллара в Украине ожидает свободы, при которой неизбежны изменения его курса. Так полагают все эксперты валютного рынка.

По мнению директора департамента казначейства «Глобус Банка» Тараса Лесового, с 13 по 19 ноября ситуация на наличном валютном рынке будет стабильной. Как считает собеседник «Телеграфа», введенный НБУ режим «управляемой гибкости» максимально оправдывает себя, формируя достаточно положительные ожидания и уверенность в прочности рынка как такового.

постепенно регулятор будет давать больше свободы курсообразования, уменьшая или увеличивая объемы интервенций, например, изменяя их примерно на 50−60 млн долларов. При этом, по В то же время не исключено, чтоуменьшая или увеличивая объемы интервенций, например, изменяя их примерно на 50−60 млн долларов. При этом, по данным нардепа Даниила Гетманцева, в поддержку курса гривны в октябре НБУ потратил 3,35 млрд долларов.

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«Конечно, многое будет зависеть от уровня спроса и предложения. Думаю, что в случае какого-то значительного „перекоса“ регулятор будет принимать оперативные меры. Следовательно, на рынке вполне возможны более „оживленные“ курсовые изменения, но без стремительных взлетов или падений», — отмечает эксперт.

По мнению Тараса Лесового, разница курса доллара на наличном рынке каждый день может колебаться в 30−50 копеек на долларе, а сам курс будет составлять 37−38 гривен за американскую валюту и 39−41 гривен за евро.

«Таким образом, ситуация на валютном рынке будет находиться в достаточно активном состоянии — с ежедневными изменениями курсов, однако эти изменения будут выразителем живого, а не чрезмерно зарегулированного рынка. То есть мы ожидаем, что ситуация на рынке будет достаточно прогнозируемой и по многим критериям — схожей на последние несколько недель», — резюмирует Тарас Лесовой.

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