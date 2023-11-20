40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры дали новый прогноз — Finance.ua

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40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры дали новый прогноз

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40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры дали новый прогноз
40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры дали новый прогноз
Курсовые ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.
Об этом сообщает НБУ.
По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 39,99 грн/доллар.
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Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар (в июле — 40,54 грн/доллар).
Кабинет Министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, несколько улучшив его по сравнению с первым чтением (41,4 грн/доллар).
В то же время на конец 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар (предыдущий прогноз — 44,2).
Правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривны в 2023 году — 38,6 грн/доллар по сравнению с 40,2 гривны за доллар на первое чтение.
МВФ в октябре ожидал курс на уровне предыдущего правительственного прогноза в 41,4 грн/доллар.

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По материалам:
РБК-Україна
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