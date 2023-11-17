Глава НБУ анонсировал второй этап смягчения валютных ограничений — Finance.ua

Глава НБУ анонсировал второй этап смягчения валютных ограничений Сегодня 10:05 — Валюта

Глава НБУ анонсировал второй этап смягчения валютных ограничений

Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, пишет пресс-служба Нацбанка.

По словам главы НБУ, регулятор продолжает воплощать первый этап Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В частности, на этом этапе был предусмотрен переход к управляемой гибкости курса.

«Уже шесть недель мы живем без фиксированного курса. Валютный рынок работает, работают спрос и предложение, да, при ощутимом присутствии НБУ, но продвижение рынка очевидно.

Мы совершили переход ответственно и профессионально. Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию — перейти ко второму этапу валютной либерализации, и это то, что точно облегчит жизнь бизнесу", — отметил Пышный.

Как сообщается, успешный переход от фиксированного обменного курса к управляемой гибкости был, в том числе, предметом обсуждения МВФ, высоко оценившего работу экономической команды Украины в условиях войны. Состоятельность, которую демонстрирует экономический блок, важна в переговорах относительно дальнейшей стабильной поддержки международных партнеров.

Вопрос внешнего финансирования сейчас активно обсуждается, учитывая определенную турбулентность, связанную с демократическими процессами в странах-партнерах.

«Они генерируют некую неопределенность, однако я остаюсь оптимистом что касается сохранения донорской поддержки. В то же время мы, безусловно, готовимся к реализации любого сценария», — сказал Андрей Пышный.

Также Пышный в речи упомянул о дополнительном налогообложении сверхприбылей банков по ставке 50%, которое 16 ноября Финкомитет Рады рекомендовал принять во втором чтении.

Глава НБУ подчеркнул, что согласно предварительным результатам оценки устойчивости банков (составляющих 90% банковской системы) не выявлено значительной потребности в капитале.

«Это придает нам уверенности, что банки останутся прибыльными даже после уплаты дополнительного налога на прибыль, введение которого дискутируется, и смогут выполнить новые требования к капиталу», — сказал он.

Справка Finance.ua:

Напомним, в июле НБУ обнародовал публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Дорожная карта в целом предусматривает следующие этапы с соответствующим фокусом:

І этап — минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям;

II этап — либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по «старым» долговым обязательствам и инвестициям;

III этап — возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.

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