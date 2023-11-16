Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків — Finance.ua

Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків
Фінкомітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому проєкт закону N9656-д.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Під час підготовки проєкту до другого читання початкова концепція зазнала змін:
- оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;
- починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.
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«При доопрацюванні проекту було враховано важливі рекомендації експертів МВФ і я щиро вдячний Нацбанку, Мінфіну та колегам за конструктивний підхід і плідне обговорення», — сказав Гетманцев.
У разі прийняття законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.
Окрім того, до цього ж проекту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.
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