Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків — Finance.ua

Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків

Фінкомітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому проєкт закону N9656-д.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Під час підготовки проєкту до другого читання початкова концепція зазнала змін:

оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;

починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

«При доопрацюванні проекту було враховано важливі рекомендації експертів МВФ і я щиро вдячний Нацбанку, Мінфіну та колегам за конструктивний підхід і плідне обговорення», — сказав Гетманцев.

У разі прийняття законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.

Окрім того, до цього ж проекту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.

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