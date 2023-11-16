Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків

Казна та Політика
68
Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків
Фінкомітет Ради рекомендував запровадити 50% податку на надприбутки банків
Фінкомітет рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому проєкт закону N9656-д.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Під час підготовки проєкту до другого читання початкова концепція зазнала змін:
  • оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року буде здійснено за ставкою 50%;
  • починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Читайте також: Оподаткування банківських «надприбутків»: причини та можливі наслідки

«При доопрацюванні проекту було враховано важливі рекомендації експертів МВФ і я щиро вдячний Нацбанку, Мінфіну та колегам за конструктивний підхід і плідне обговорення», — сказав Гетманцев.
У разі прийняття законопроєкт дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.
Окрім того, до цього ж проекту було включено важливу поправку, якою продовжується ще на один рік пільга на ввізний ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій та антидронових рушниць.
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози щодо курсів на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.