НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств

Финтех и Карты
69
НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств
НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств
Национальный банк хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки средств.
Об этом сообщил директор Департамента интегрированного надзора за банками Андрей Котюжинский в подкасте «Хроники экономики».
«Реестр сделает существенно дороже эту схему. Сейчас мы видим, что любой используемый „дроп“ используется в 3 или 4 банках. Даже если только половина „дропов“ имеет такой мультипликатор, то это уже существенное удорожание обслуживания схемы», — сказал он.
Читайте также
«Мы не имеем права законодательной инициативы. Но мы всегда подключаемся к работе комитета (Верховной Рады) и его рабочих групп, чтобы дать свою экспертную позицию. Собственное видение, как это должно работать, НБУ было сформировано, и сейчас мы работаем над текстом законопроекта… Идентификация „дропов“ — это задача поставщикам платежных услуг — банки и небанки. НБУ и правоохранители в этот реестр добавлять не будут», — добавил представитель НБУ.
Предполагается, что законопроект о реестре дропов будет содержать следующие условия:
  • вести его будет НБУ, чтобы обеспечить банковскую тайну;
  • всё заполнение реестра будет производиться на базе поставщиков финуслуг;
  • можно будет проверить себя на наличие в указанном реестре;
  • возможность обжалования включения в реестр;
  • информация о «дропах» в реестре, скорее всего, будет храниться до трех лет;
  • активный статус «дропа» не может превышать 12 месяцев, но это окно может быть сокращено решением НБУ;
  • физлица будут иметь доступ к своим деньгам и расчетам. Однако переводы будут существенно ограниченны, а снятие наличных ночью может быть закрыто.
Читайте также
«Мы ожидаем, что рынок себя урегулирует в вопросе открытия счетов в других банках для попавших в реестр людей», — добавил Котюжинский.
По его словам, законопроект может быть закончен к концу весны, а о самом голосовании парламентом — сложно сказать.
Реестр может заработать полноценно ближе к концу 2026 года.
Напомним, Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 гривен в месяц для исходных переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытых в одном банке, на счета других физических лиц.
Читайте также
В декабре 2024 года украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.
Подписанты Меморандума обязуются проводить переводы клиентов с учетом введенного риск-ориентированного подхода.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems