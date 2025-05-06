НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств — Finance.ua

НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств
Национальный банк хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки средств.
Об этом сообщил директор Департамента интегрированного надзора за банками Андрей Котюжинский в подкасте «Хроники экономики».
«Реестр сделает существенно дороже эту схему. Сейчас мы видим, что любой используемый „дроп“ используется в 3 или 4 банках. Даже если только половина „дропов“ имеет такой мультипликатор, то это уже существенное удорожание обслуживания схемы», — сказал он.
«Мы не имеем права законодательной инициативы. Но мы всегда подключаемся к работе комитета (Верховной Рады) и его рабочих групп, чтобы дать свою экспертную позицию. Собственное видение, как это должно работать, НБУ было сформировано, и сейчас мы работаем над текстом законопроекта… Идентификация „дропов“ — это задача поставщикам платежных услуг — банки и небанки. НБУ и правоохранители в этот реестр добавлять не будут», — добавил представитель НБУ.
Предполагается, что законопроект о реестре дропов будет содержать следующие условия:
- вести его будет НБУ, чтобы обеспечить банковскую тайну;
- всё заполнение реестра будет производиться на базе поставщиков финуслуг;
- можно будет проверить себя на наличие в указанном реестре;
- возможность обжалования включения в реестр;
- информация о «дропах» в реестре, скорее всего, будет храниться до трех лет;
- активный статус «дропа» не может превышать 12 месяцев, но это окно может быть сокращено решением НБУ;
- физлица будут иметь доступ к своим деньгам и расчетам. Однако переводы будут существенно ограниченны, а снятие наличных ночью может быть закрыто.
«Мы ожидаем, что рынок себя урегулирует в вопросе открытия счетов в других банках для попавших в реестр людей», — добавил Котюжинский.
По его словам, законопроект может быть закончен к концу весны, а о самом голосовании парламентом — сложно сказать.
Реестр может заработать полноценно ближе к концу 2026 года.
Напомним, Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 гривен в месяц для исходных переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытых в одном банке, на счета других физических лиц.
В декабре 2024 года украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.
Подписанты Меморандума обязуются проводить переводы клиентов с учетом введенного риск-ориентированного подхода.
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