НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств — Finance.ua

НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств Сегодня 12:29 — Финтех и Карты

НБУ хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки денежных средств

Национальный банк хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки средств.

Об этом сообщил директор Департамента интегрированного надзора за банками Андрей Котюжинский в подкасте «Хроники экономики».

«Реестр сделает существенно дороже эту схему. Сейчас мы видим, что любой используемый „дроп“ используется в 3 или 4 банках. Даже если только половина „дропов“ имеет такой мультипликатор, то это уже существенное удорожание обслуживания схемы», — сказал он.

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«Мы не имеем права законодательной инициативы. Но мы всегда подключаемся к работе комитета (Верховной Рады) и его рабочих групп, чтобы дать свою экспертную позицию. Собственное видение, как это должно работать, НБУ было сформировано, и сейчас мы работаем над текстом законопроекта… Идентификация „дропов“ — это задача поставщикам платежных услуг — банки и небанки. НБУ и правоохранители в этот реестр добавлять не будут», — добавил представитель НБУ.

Предполагается, что законопроект о реестре дропов будет содержать следующие условия:

вести его будет НБУ, чтобы обеспечить банковскую тайну;

всё заполнение реестра будет производиться на базе поставщиков финуслуг;

можно будет проверить себя на наличие в указанном реестре;

возможность обжалования включения в реестр;

информация о «дропах» в реестре, скорее всего, будет храниться до трех лет;

активный статус «дропа» не может превышать 12 месяцев, но это окно может быть сокращено решением НБУ;

физлица будут иметь доступ к своим деньгам и расчетам. Однако переводы будут существенно ограниченны, а снятие наличных ночью может быть закрыто.

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«Мы ожидаем, что рынок себя урегулирует в вопросе открытия счетов в других банках для попавших в реестр людей», — добавил Котюжинский.

По его словам, законопроект может быть закончен к концу весны, а о самом голосовании парламентом — сложно сказать.

Реестр может заработать полноценно ближе к концу 2026 года.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 гривен в месяц для исходных переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов — физических лиц, открытых в одном банке, на счета других физических лиц.

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В декабре 2024 года украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Подписанты Меморандума обязуются проводить переводы клиентов с учетом введенного риск-ориентированного подхода.

Українські Новини По материалам:

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