НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны — Finance.ua

НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны Сегодня 17:02 — Казна и Политика

НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны

Национальный банк Украины оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года в 40%. Это предварительные данные.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью журналу Rabbit Hole

Как отметил Николайчук, сейчас приходится опираться на разные оценки, основанные на результатах опросов и показателях, отражающих динамику в разных секторах экономики.

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В частности, по данным опроса НБУ, в начале марта около трети предприятий не работали полностью. В конце мая это число уменьшилось до 14%.

«Но в более общем плане мы оцениваем, что во втором квартале ВВП упал на 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года», — сказал он.

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