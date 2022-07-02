НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны — Finance.ua
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НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны

Казна и Политика
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НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны
НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны
Национальный банк Украины оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года в 40%. Это предварительные данные.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью журналу Rabbit Hole.
Как отметил Николайчук, сейчас приходится опираться на разные оценки, основанные на результатах опросов и показателях, отражающих динамику в разных секторах экономики.
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В частности, по данным опроса НБУ, в начале марта около трети предприятий не работали полностью. В конце мая это число уменьшилось до 14%.
«Но в более общем плане мы оцениваем, что во втором квартале ВВП упал на 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • обменному курсу доллара летом-осенью прогнозируют как падение до 32 гривен, так и рост до 40 и даже больше, что будет зависеть от многих факторов;
  • Кабинет Министров запускает новую экономическую стратегию в Украине, которая будет действовать в условиях войны;
  • доля теневой экономики во время полномасштабной войны россии против Украины возросла.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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