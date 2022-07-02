НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны — Finance.ua

НБУ дал оценку падения экономики Украины во время войны
Национальный банк Украины оценивает падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года в 40%. Это предварительные данные.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью журналу Rabbit Hole.
Как отметил Николайчук, сейчас приходится опираться на разные оценки, основанные на результатах опросов и показателях, отражающих динамику в разных секторах экономики.
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В частности, по данным опроса НБУ, в начале марта около трети предприятий не работали полностью. В конце мая это число уменьшилось до 14%.
«Но в более общем плане мы оцениваем, что во втором квартале ВВП упал на 40% по сравнению со вторым кварталом прошлого года», — сказал он.
Справка Finance.ua:
- обменному курсу доллара летом-осенью прогнозируют как падение до 32 гривен, так и рост до 40 и даже больше, что будет зависеть от многих факторов;
- Кабинет Министров запускает новую экономическую стратегию в Украине, которая будет действовать в условиях войны;
- доля теневой экономики во время полномасштабной войны россии против Украины возросла.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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