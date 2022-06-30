НБУ вместе с Минэкономики готовит решение о частичном снятии валютных ограничений для импортеров — Finance.ua

НБУ вместе с Минэкономики готовит решение о частичном снятии валютных ограничений для импортеров Сегодня 16:14 — Валюта

НБУ вместе с Минэкономики готовит решение о частичном снятии валютных ограничений для импортеров

Национальный банк Украины вместе с Министерством экономики прорабатывает варианты смягчения валютных ограничений для импортеров.

Об этом говорится в письменном комментарии Forbes пресс-службы НБУ.

Минэкономики настаивает на том, чтобы НБУ отменил ограничение на покупку валюты и ее перевод для покупки импортных товаров уже с 1 июля, говорит первый замминистра экономики Денис Кудин. Они хорошо сработали в начале войны, но сейчас тормозят развитие бизнеса, считает он. Сейчас, по решению НБУ, это возможно только для критического импорта, список которого утверждает Кабмин.

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НБУ не планирует так быстро отказываться от существующих правил.

Официально пресс-служба регулятора сообщила, что закон о возврате НДС и пошлины на импортные товары, отмененные в начале войны, создаст предпосылки для отмены ограничений на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта товаров. Нацбанк вместе с Минэкономики разрабатывает варианты смягчения ограничений для импортеров, сообщили Forbes в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 21 июня отменила введенные в начале апреля льготы при растаможке автомобилей и вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары. Закон должен заработать с 1 июля;

авторы законопроекта утверждают, что за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС импортных товаров в бюджет не поступило 417 млн грн, а в структуре импорта значительную долю занимают товары не первой необходимости.

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