НБУ вместе с Минэкономики готовит решение о частичном снятии валютных ограничений для импортеров — Finance.ua

НБУ вместе с Минэкономики готовит решение о частичном снятии валютных ограничений для импортеров
Национальный банк Украины вместе с Министерством экономики прорабатывает варианты смягчения валютных ограничений для импортеров.
Об этом говорится в письменном комментарии Forbes пресс-службы НБУ.
Минэкономики настаивает на том, чтобы НБУ отменил ограничение на покупку валюты и ее перевод для покупки импортных товаров уже с 1 июля, говорит первый замминистра экономики Денис Кудин. Они хорошо сработали в начале войны, но сейчас тормозят развитие бизнеса, считает он. Сейчас, по решению НБУ, это возможно только для критического импорта, список которого утверждает Кабмин.
НБУ не планирует так быстро отказываться от существующих правил.
Официально пресс-служба регулятора сообщила, что закон о возврате НДС и пошлины на импортные товары, отмененные в начале войны, создаст предпосылки для отмены ограничений на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта товаров. Нацбанк вместе с Минэкономики разрабатывает варианты смягчения ограничений для импортеров, сообщили Forbes в Нацбанке.
Справка Finance.ua:
- Верховная Рада 21 июня отменила введенные в начале апреля льготы при растаможке автомобилей и вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары. Закон должен заработать с 1 июля;
- авторы законопроекта утверждают, что за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС импортных товаров в бюджет не поступило 417 млн грн, а в структуре импорта значительную долю занимают товары не первой необходимости.
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