В Нацбанке назвали условия для возвращения курса гривны в свободное плавание — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Нацбанке назвали условия для возвращения курса гривны в свободное плавание

Валюта
193
Национальный банк должен увидеть выполнение нескольких условий для начала обсуждения для возврата к рыночному курсообразованию.
Об этом в эфире телемарафона рассказала первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
«Наша позиция заключается в следующем: пока рынок не может сбалансировать себя сам, мы остаемся не на рыночном ценообразовании на безналичном валютном рынке. И это нерыночное администрирование создает равные условия и для экспортеров, и для импортеров. Если у нас будет увеличиваться экспорт и будут расти поступления от международных партнеров... это позволит нам вернуться к рыночным условиям курсообразования», — отметила Рожкова.
Напомним, «чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе немного снизилась — до $925 млн.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам — ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%;
  • курс продажи доллара в Украине с 27 июня по 3 июля будет расти — прицел роста до 40 гривен возвращается. Об этом рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.

Узнавайте главные финансовые новости Украины и мира на Finance.ua 🧐

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.