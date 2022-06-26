В Нацбанке назвали условия для возвращения курса гривны в свободное плавание — Finance.ua

В Нацбанке назвали условия для возвращения курса гривны в свободное плавание
Национальный банк должен увидеть выполнение нескольких условий для начала обсуждения для возврата к рыночному курсообразованию.
Об этом в эфире телемарафона рассказала первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.
«Наша позиция заключается в следующем: пока рынок не может сбалансировать себя сам, мы остаемся не на рыночном ценообразовании на безналичном валютном рынке. И это нерыночное администрирование создает равные условия и для экспортеров, и для импортеров. Если у нас будет увеличиваться экспорт и будут расти поступления от международных партнеров... это позволит нам вернуться к рыночным условиям курсообразования», — отметила Рожкова.
Напомним, «чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе немного снизилась — до $925 млн.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам — ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%;
- курс продажи доллара в Украине с 27 июня по 3 июля будет расти — прицел роста до 40 гривен возвращается. Об этом рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орищак.
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