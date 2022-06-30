Як тіньова економіка впливає на курс долара за умов війни: відповідь економіста — Finance.ua

Як тіньова економіка впливає на курс долара за умов війни: відповідь економіста Вчора 20:00 — Валюта

Як тіньова економіка впливає на курс долара за умов війни: відповідь економіста

Обмінному курсу долара влітку-восени прогнозують як падіння до 32 гривень, так і зростання до 40 і навіть більше, що залежатиме від багатьох чинників.

Не останнє місце у цьому списку, за словами економічного експерта Олексія Куща, посідає й українська тіньова економіка, яка багато в чому обслуговується за допомогою готівкового долара.

«Звідки в Україні беруться готівкові долари? Здебільшого це кошти самих українців та безготівкові кошти банків, які вони перевели у готівку. Варто врахувати, що гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні, а це означає, що готівкові долари потрібні скоріше для тіньових платежів, насамперед, виведення капіталів за кордон», — стверджує він.

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За словами експерта, яскравий приклад впливу потреб тіньової економіки на курс долара — скасування імпортних мит на ввезення авто та взагалі весь імпорт.

"Щоб купити авто, українці міняють гривню на долари, попит на останні зростає, і курс гривні до долара — падає. Або візьмемо таку сьогодні популярну схему як фіктивний імпорт — закуповується долар, знову-таки за гривню, що призводить до зростання курсу заокеанської валюти. Скажімо, в декларації пишеться, що товар коштує мільйон доларів, а насправді 200 тисяч доларів, решта 800 тисяч просто осідають десь за кордоном.

Поки існують такі схеми, курс долара зростатиме через підвищений попит на нього. Коли ці схеми прикриють, попит впаде і долар може навіть трохи впасти — до появи нової схеми, яка дозволятиме виводити з країни валюту", — резюмує Олексій Кущ.

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