Долар може «погладшати»: експерт спрогнозував курс на осінь — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Долар може «погладшати»: експерт спрогнозував курс на осінь

Вчора 08:09Валюта
1371
Курс купівлі долара на «чорному ринку» сьогодні становить 35,53 грн/$, найнижчий курс продажу серед пропозицій — 35,53 грн/$, а найвищий — 36 грн/$.
Фінансовий аналітик Олексій Кущ спрогнозував, що у найближчі пів року справжній курс може «погладшати» ще на 15% і восени досягти позначки 40 гривень.
Зміцнення гривні вище ніж 30 грн/$ експерт не очікує і називає такий варіант неможливим.
Читайте також
«Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки — це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація», — пояснює Кущ.
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам — раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Офіційний курс гривні до долара зафіксовано Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.

Дізнавайтесь все про банки та курси валют на Finance.ua 💶

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.