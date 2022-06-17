Долар може «погладшати»: експерт спрогнозував курс на осінь — Finance.ua

«Мало того, що це неможливо, це ще й небажано. Тому що відновлення економіки — це підвищений попит на імпорт, насамперед технологічний та інвестиційний. Плюс нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів, для чого потрібна невелика плавна девальвація», — пояснює Кущ.
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам — раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Офіційний курс гривні до долара зафіксовано Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. з 24 лютого 2022 року.