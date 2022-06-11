Кабмін оголосив про нову економічну стратегію — Finance.ua

Кабмін оголосив про нову економічну стратегію

Вчора 12:03 — Казна та Політика

Кабмін оголосив про нову економічну стратегію

Кабінет Міністрів запускає нову економічну стратегію в Україні, яка діятиме за умов війни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 10 червня.

«Уряд на доручення Президента України запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни, допоможе нашій економіці вистояти та стане фундаментом для післявоєнного відновлення», — заявив Шмигаль.

Всього це 8 програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних. Це також безповоротна грантова допомога малому та середньому бізнесу, підтримка українських виробників, будівництво нової інфраструктури.

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«Ми хочемо, аби якнайбільше українців запустили власні бізнеси, адже саме приватний сектор — це ключовий компонент успішного економічного розвитку. Тому ми зробимо для МСБ умови роботи та максимальну підтримку від держави», — повідомив прем’эр.

Перша програма — це мікрогранти на створення власного бізнесу. Держава надасть безповоротні витрати для створення тисяч нових мікробізнесів. Заявки будуть подаватися через Дію у бізнес-плані, які мають незалежні оцінювачі-підприємці. Крім того, під цей бізнес можна взяти пільговий кредит у межах «5-7-9». Очікується, що програма грантів дозволяє створити десятки тисяч робочих місць.

Друга ініціатива — це безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств. Йдеться, зокрема, про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на придбання обладнання.

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Третя ініціатива — програма в агросекторі, і вона стосуватиметься часткової компенсації вартості теплиць. Безповоротний грант на типовий проект модульної теплиці розміром 2 гектари. Тут обов’язкове співфінансування держави та бізнесу. Так само, як і попередні дві програми, заявка подається через Дію, а далі — робота з банком. Наразі передбачаємо будівництво до 3-х тисяч таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни.

Четверта програма так само пов’язана з агросектором. Це гранти на висадку нових фруктових і ягідних садів. Така ж схема співфінансування держави й бізнесу. Перші очікування від проекту — висадження нових садів загалом на площах до 10 тисяч гектарів.

Ще один сектор — це ІТ. Вже успішно працює правовий режим Дія Сіті, яким користуються більш як 200 компаній. Паралельно з цим держава максимально зацікавлена у створенні саме українських стартапів і готова вкладати в це гроші. Український Фонд підтримки стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Цільова аудиторія програми — це ІТ-підприємці-початківці, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі. Гроші можна направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік — 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експорто-орієнтованим компаніям.

Шоста програма також пов’язана з ІТ. Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer або графічний дизайнер, або іншої технічної спеціальності матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері.

«Загалом ці шість грантових програм можуть стати справжнім драйвером зростання для економіки. Це ставка на малий і середній бізнес. Це мотивація для людей залишатися і працювати в Україні. Працювати задля нашої перемоги зараз, а також для розбудови сильної України в майбутньому. Загалом наша мета — мінімум бюрократії та максимум державної підтримки. Дешеві кредити. Чесна конкуренція. Максимальна діджиталізація. Останнє — це особливо важливий проект, який запроваджується на всіх рівнях управління та взаємодії держави й бізнесу, а також держави й громадян», — наголосив Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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