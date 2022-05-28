В Уряді назвали сфери, які отримали найбільше пільгових кредитів — Finance.ua
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В Уряді назвали сфери, які отримали найбільше пільгових кредитів

Вчора 10:34Кредит&Депозит
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За програмою пільгових кредитів «5-7-9%» вже видали 41,5 тисячі кредитів на загальну суму 114 мільярдів.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Це переважно підприємства:
  • сільського господарства (51%),
  • торгівлі і виробництва (22,5%),
  • промислової переробки (14,5%).
Серед регіонів в пільговому кредитуванні бізнесу лідирують:
  • Київ,
  • Львівська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Одеська,
  • Вінницька області.
Більшість кредитів (на загальну суму 58,3 млрд) підприємці беруть на антикризові цілі, значною є кількість кредитів на рефінансування (25,8 млрд), а також з метою здійснення інвестицій (10,2 млрд).
В програмі задіяні 42 банки, з яких за кількістю кредитних договорів тримають першість «ПриватБанк» (17 тис), «Ощадбанк» (5,2 тис) та «Райффайзен Банк Аваль» (3,8 тис).

Довідка Finance.ua:

  • кредитна програма дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць з гарантією від Уряду на рівні 80%;
  • для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних.
До речі, на Finance.ua працює сервіс персонального підбору кредитів. Безкоштовно проводимо розрахунок та підбір кредитних пропозицій.
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За матеріалами: Finance.ua
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