В Уряді назвали сфери, які отримали найбільше пільгових кредитів — Finance.ua

В Уряді назвали сфери, які отримали найбільше пільгових кредитів

За програмою пільгових кредитів «5-7-9%» вже видали 41,5 тисячі кредитів на загальну суму 114 мільярдів.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Це переважно підприємства:

сільського господарства (51%),

торгівлі і виробництва (22,5%),

промислової переробки (14,5%).

Серед регіонів в пільговому кредитуванні бізнесу лідирують:

Київ,

Львівська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Одеська,

Вінницька області.

Більшість кредитів (на загальну суму 58,3 млрд) підприємці беруть на антикризові цілі, значною є кількість кредитів на рефінансування (25,8 млрд), а також з метою здійснення інвестицій (10,2 млрд).

В програмі задіяні 42 банки, з яких за кількістю кредитних договорів тримають першість «ПриватБанк» (17 тис), «Ощадбанк» (5,2 тис) та «Райффайзен Банк Аваль» (3,8 тис).

Довідка Finance.ua:

кредитна програма дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць з гарантією від Уряду на рівні 80%;

для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних.



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