НБУ больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег — Пышный Сегодня 11:01 — Казна и Политика

НБУ больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег — Пышный

Национальный банк больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег для финансирования государственных расходов, добавив, что «открытый конфликт» с правительством по этому вопросу был разрешен.

Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Financial Times

По его словам, печатание НБУ миллиардов гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета, повлекло за собой огромные риски для макрофинансовой стабильности страны.

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«Это было быстрое средство, но очень опасное», — сказал Пышный.

Отмечается, что министерство финансов не хотело выходить на внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы.

С тех пор оно изменило курс, проложив путь к получению кредита в размере 15,6 млрд долларов, о котором МВФ и Киев договорились на прошлой неделе, но который все еще требует одобрения исполнительного совета фонда.

«В свой первый день в должности он принялся налаживать отношения с правительством, встречаясь с министром финансов Сергеем Марченко „до поздней ночи“. Они заключили соглашение, согласно которому Национальный банк скорректировал свои требования к банковским резервам, а министерство предложило кредиторам более привлекательные условия», — говорится в сообщении.

Пышный подчеркнул, что цель НБУ — поглощение избыточной ликвидности посредством более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.

Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет «гарантировать, что коалиция доноров примет на себя обязательство предоставить помощь в размере около $40 млрд» в этом году.

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Он сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30% падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Справка Finance.ua:

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Национальный банк Украины на заседании в четверг, 16 марта, сохранил учетную ставку на уровне 25% — инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, но все еще высока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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