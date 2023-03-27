НБУ больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег — Пышный — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег — Пышный

Казна и Политика
21
НБУ больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег — Пышный
НБУ больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег — Пышный
Национальный банк больше не будет прибегать к «опасному» печатанию денег для финансирования государственных расходов, добавив, что «открытый конфликт» с правительством по этому вопросу был разрешен.
Об этом рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный в интервью Financial Times.
По его словам, печатание НБУ миллиардов гривен, чтобы закрыть дефицит бюджета, повлекло за собой огромные риски для макрофинансовой стабильности страны.
Читайте также
«Это было быстрое средство, но очень опасное», — сказал Пышный.
Отмечается, что министерство финансов не хотело выходить на внутренние рынки облигаций или увеличивать доходы.
С тех пор оно изменило курс, проложив путь к получению кредита в размере 15,6 млрд долларов, о котором МВФ и Киев договорились на прошлой неделе, но который все еще требует одобрения исполнительного совета фонда.
Читайте также
«В свой первый день в должности он принялся налаживать отношения с правительством, встречаясь с министром финансов Сергеем Марченко „до поздней ночи“. Они заключили соглашение, согласно которому Национальный банк скорректировал свои требования к банковским резервам, а министерство предложило кредиторам более привлекательные условия», — говорится в сообщении.
Место для вашей рекламы
Пышный подчеркнул, что цель НБУ — поглощение избыточной ликвидности посредством более жестких резервных требований и постепенное возвращение к плавающему обменному курсу.
Глава НБУ добавил, что соглашение с МВФ поможет «гарантировать, что коалиция доноров примет на себя обязательство предоставить помощь в размере около $40 млрд» в этом году.
Читайте также
Он сказал, что НБУ в следующем месяце пересмотрит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после 30% падения за прошлый год, что отражает влияние российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк вводит с 7 апреля трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки и снижает ставки по депозитному сертификату до 20%;
  • Национальный банк Украины на заседании в четверг, 16 марта, сохранил учетную ставку на уровне 25% — инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, но все еще высока.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.