Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе — Finance.ua
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Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе

Казна и Политика
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Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе
Украина впервые за время войны обошлась без печати денег: в Раде рассказали о доходах бюджета в январе
Национальный банк Украины (НБУ) впервые за время войны не запускал «печатный станок». Наполнение государственного бюджета происходило без эмиссии гривны в январе этого года.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.
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Как наполнялся бюджет в январе

Как отметил представитель налогового комитета, в январе госбюджет наполнялся за счет налоговых и таможенных поступлений, продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и международной финансовой помощи.
Внутренние доходы в январе:
  • 35,8 млрд грн — налоговая;
  • 31,5 млрд грн — таможня;
  • 43,3 млрд грн — облигации (вместе с военными).
Наружные ресурсы:
  • 155,24 млрд грн — международная поддержка.
Расходы за январь-2023:
  • 193,7 млрд грн, в том числе общего фонда — 183,6 млрд грн.
По словам народного депутата, тратили в прошлом месяце меньше, чем зарабатывали. В первый месяц года у Украины была стабильная финансовая ситуация.
«И главное: НБУ — 0 грн. Первый месяц войны, который прошел без печати денег», — подчеркнул Ярослав Железняк.
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Известно, что весь прошедший военный год Нацбанк проводил эмиссию гривны. Летом и дальше — в гораздо меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны.
Хотя в Нацбанке отмечалось, что монетизация не способна решить проблемы экономики и бюджета, правительство продолжало полагаться на эмиссию денег Национальным банком, которая постепенно превратилась в основной источник финансирования дефицита бюджета, рассказывали ранее эксперты.

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По материалам:
Novyny.live
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