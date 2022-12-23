Украина обратится за эмиссионным финансированием в НБУ в 2023 году только в крайнем случае — Finance.ua

Украина обратится за эмиссионным финансированием в НБУ в 2023 году только в крайнем случае Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Украина обратится за эмиссионным финансированием в НБУ в 2023 году только в крайнем случае

Украина планирует обращаться за эмиссионным финансированием в Национальный банк Украины (НБУ) в 2023 году только в крайнем случае.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике мониторинговой программы с участием совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) PMB.

«Если возникнут неожиданные критические потребности в финансировании или задержки внешних выплат, мы сначала применим рыночные инструменты для заимствования дополнительных средств; мы обратимся за эмиссионным финансированием в Национальный банк только в крайнем случае», — отмечается в документе, размещенном на сайте Минфина.

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Отмечено, что наличие достаточного внешнего финансирования в сочетании с мерами по оживлению внутреннего рынка заимствований будет способствовать строгому ограничению прямого финансирования госбюджета со стороны Нацбанка и полностью прекратить его в 2023 году.

Согласно меморандуму, чрезмерное эмиссионное финансирование приведет к большим рискам ценовой и внешней стабильности.

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Кроме того, НБУ в согласии с Минфином определил, что продолжит в 2022 году покупать ОВГЗ на сумму ориентировочно 30 млрд грн в месяц или ниже 400 млрд грн в 2022 году и ожидает оставаться в пределах этого лимита.



Отмечается, что если в 2023 году обязательства по внешнему финансированию будут своевременно выплачены, ОВГЗ будут выпущены на первичном рынке в достаточных объемах и будут мобилизованы достаточные поступления для уменьшения потребностей в фискальном финансировании и не произойдет никаких дальнейших потрясений, Украина сможет избавиться от своей зависимости в финансировании со стороны Нацбанка.

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