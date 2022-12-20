Эмиссия на 400 миллиардов: НБУ выкупил гособлигаций на всю согласованную на этот год сумму — Finance.ua

Эмиссия на 400 миллиардов: НБУ выкупил гособлигаций на всю согласованную на этот год сумму Сегодня 09:40

Национальный банк провел эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства. Таким образом, НБУ выкупил облигации правительства на всю согласованную на этот год сумму (400 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Так, на понедельник 19 декабря портфель ОВГЗ Нацбанка составил 704,57 млрд грн против 689,57 млрд грн на пятницу 9 декабря.

По состоянию на 19 декабря НБУ остается самым крупным владельцем портфеля ОВГЗ по сумме (51,93%).

В собственности банков находятся облигации на 483,78 млрд грн (35,65%).

При этом облигации стоимостью 78,17 млрд грн находятся в собственности юрлиц (5,76%), на 58,26 млрд грн (4,29%) — нерезидентов, 31,07 млрд грн (2,29%) — физических лиц, 1,02 млрд грн — территориальных громад (0,08%).

В общей сложности НБУ уже профинансировал бюджет на 400 млрд грн.

Ранее глава НБУ заявлял, что Минфин и правительство не намерены превышать эмиссионные возможности Нацбанка.

Економічна Правда По материалам:

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