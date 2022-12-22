Меморандум с МВФ: какие требования обязалась выполнить Украина — Finance.ua

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Меморандум с МВФ: какие требования обязалась выполнить Украина

Казна и Политика
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Меморандум с МВФ: какие требования обязалась выполнить Украина
Меморандум с МВФ: какие требования обязалась выполнить Украина
Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет. Структурный маяк для мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«Мы решительно настроены на определение дополнительных источников поступлений. При технической помощи МВФ мы будем работать над разработкой интегрированной дорожной карты мер налоговой политики и администрирования налогов для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования и политики», — говорится в письме.
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В ближайшем будущем это будет включать представление следующих трех законопроектов в парламент:
  • об отмене моратория на проведение налоговых проверок (вступает в силу с 1 июля 2023);
  • об отмене специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и возобновление довоенного режима для этих налогоплательщиков (вступает в силу с 1 июля 2023 года);
  • по обеспечению эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в заведениях розничной торговли (и связанной с ними расчетно-платежной инфраструктуры), включая возобновление ответственности за нарушение этих требований (вступает в силу с 1 июля 2023 года).
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Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.
Напомним, Международный валютный фонд принял четырехмесячную мониторинговую программу для Украины, которая не предусматривает выделение средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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