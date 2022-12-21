В МВФ рассказали, когда могут выйти на обширную программу с Украиной — Finance.ua

В МВФ рассказали, когда могут выйти на обширную программу с Украиной Сегодня 15:02 — Казна и Политика

В МВФ рассказали, когда могут выйти на обширную программу с Украиной

Мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB), которую окончательно утвердил МВФ 19 декабря, в случае ее успешного прохождения в марте 2023 года может смениться обширной программой с финансированием.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован на ежегодной конференции ассоциации «Профессиональное правительство» (PGA).

«Надеемся в марте выйти на большую программу, которая уже будет частью процесса реконструкции и будет помогать построить „макрофреймворк“ для других доноров», — сказал Рашкован.

Он добавил, что в утвержденной PMB содержатся условия, которые должны продемонстрировать другим донорам и партнерам, что Украина способна «не только воевать с россией во время войны, но и в столь сложных условиях вводить изменения в своей политике, чтобы делать макрокоррекцию, приводить экономическую ситуацию больше в порядок, уменьшать бюджетный дефицит, не разрешать монетарное финансирование в следующем году, работать больше с донорами».

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«Уровень неопределенности очень высок, но программа на четыре месяца, во время них мы должны показать, что Украина способна реализовывать сложные программы», — добавил Рашкован.

По его словам, Международный валютный фонд, в отличие от многих других международных финансовых организаций, не является банком развития, но «работает над созданием макрорамки, в которой можно что-то планировать» и которую аутсорсят другие доноры и кредиторы.

Так, речь идет о контроле над макроэкономической, бюджетной фискальной, монетарной политиками.

При этом, говоря о Плане восстановления Украины, Рашкован призвал перестать говорить о больших оценках ее стоимости — $350 млрд, $750 млрд, $1 трлн, а заняться меньшими, но конкретными пилотными проектами.

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«Надо перестать говорить о таких больших деньгах, они никого не привлекают, они только создают очень большой страх, что это очень большие деньги, которые никто не может найти. Поэтому нам нужно начинать небольшие пилоты с реконструкции небольших городов — Макаров, Бородянка, Гостомель» , — считает он.

Рашкован также сказал, что не верит в «большой план Маршалла для Украины», потому что это другая инфраструктура финансовой помощи в мире, но верит в координацию, в которой участие Украины является ключевым.

В то же время, он призвал «довериться и полюбить институты», говоря о создании института восстановления как имплементационного механизма с участием накопленного в мире опыта таких институтов, желательно максимально неполитизированного.

«Без институтов не сможем ничего построить: это не дело нескольких людей, которые будут решать процессы реконструкции, а тысячи и тысячи проектов на многие годы по всей стране», — заявил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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