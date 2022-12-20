МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины: что она предполагает — Finance.ua

МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины: что она предполагает Сегодня 10:04

Руководство Международного валютного фонда одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

В понедельник, 19 декабря, Совет исполнительных директоров МВФ обсудил принятую руководством МВФ Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины. Она базируется на рамочных макроэкономических параметрах, согласованных с МВФ, и направлена на помощь Украине в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.

Программа предусматривает ряд мер по усилению мобилизации доходов госбюджета, оживлению внутреннего долгового рынка, укреплению финансового сектора и повышению прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.

«Учитывая наличие макроэкономической рамки, подтвержденной МВФ, Украина рассчитывает, что утверждение программы сможет предоставить нашим партнерам уверенность и оптимальные условия для обеспечения достаточной ритмичности финансовых поступлений в условиях значительных потребностей в платежном балансе и государственном бюджете», — отмечает глава НБУ Андрей Пышный. Он подчеркнул, что НБУ готов выполнить все взятые на себя обязательства по программе.

В рамках обновления стратегии финансового сектора НБУ вместе с экспертами МВФ разработает принципы оценки качества активов и проведения стресс-тестов для банков. Это один из структурных маяков Мониторинговой программы для Украины. Программа предусматривает комплекс мер по сдерживанию эмиссионного финансирования бюджета в следующем году.

Программа будет длиться 4 месяца и не будет предусматривать непосредственно финансовую помощь, однако является необходимым условием для перехода к новой долгосрочной программе расширенного финансирования МВФ.

Економічна Правда По материалам:

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