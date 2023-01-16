«Печатный станок» во время войны: как выросла денежная масса при падении экономики — Finance.ua
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«Печатный станок» во время войны: как выросла денежная масса при падении экономики

Казна и Политика
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«Печатный станок» во время войны: как выросла денежная масса при падении экономики
«Печатный станок» во время войны: как выросла денежная масса при падении экономики
Объем денежной массы в Украине за декабрь 2022 вырос на 5,5% до 2507 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 21,0% (на 435 млрд гривен).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, объем в национальной валюте вырос на 17,5% (на 279 млрд гривен) до 1875 млрд гривен, в иностранной — на 32,9% (на 156 млрд гривен) до 632 млрд гривен.

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При этом объем наличных вне банков вырос на 14,6% (на 85 млрд гривен) до 666 млрд гривен.
Отметим, в 2022 году НБУ выкупил за счет эмиссии гривны облигации внутреннего государственного займа на 400 млрд гривен. Этот объем сравним с финансовой помощью Украине от США (450 млрд гривен). В то же время в НБУ планируют отказаться от финансирования дефицита госбюджета уже в 2023 году.

Справка Finance.ua:

  • в случае дефицита внешнего финансирования в начале следующего года Национальный банк Украины может выкупить облигации внутреннего государственного займа на сумму до 50 млрд грн. Об этом говорится в материалах МВФ по согласованной с правительством Украины Мониторинговой программе с привлечением совета директоров Фонда;
  • Украина планирует обращаться по поводу эмиссионного финансирования в Национальный банк Украины в 2023 году только в крайнем случае.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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