Нацбанк и Минфин обязались не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета — Finance.ua

Нацбанк и Минфин обязались не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Нацбанк и Минфин обязались не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета

Украина обязалась избегать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Важным аспектом договоренностей в рамках меморандума является наше совместное с Минфином обязательство избежать эмиссионного источника финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка. Уже сегодня планируем определенные шаги по перезагрузке внутреннего долгового рынка, чтобы сделать его активным компонентом финансирования потребностей Украины. Конечно, с помощью международных партнеров», — сказал Пышный.

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По оценкам НБУ, в текущем году объемы международной помощи превысят 31 млрд долларов. Но бюджетная потребность в следующем будет больше — по меньшей мере 38 млрд долларов.

«Поэтому наша общая с Минфином задача — обеспечить, чтобы эти два источника стабильно закрывали финансовые потребности воюющей страны. Партнерам важно, чтобы эмиссия не использовалась как основной внутренний источник наполнения бюджета, чтобы она не создавала дополнительные монетарные риски и не оказывала давление на макрофинансовую стабильность», — отметил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

19 декабря исполнительный совет МВФ одобрил мониторинговую программу для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки;

Минфин обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике, где определены основные обязательства Украины перед МВФ;

согласно Меморандуму, рост ВВП Украины в 2023 году составит 1%, инфляция замедлится до 22,5%;

ожидается уменьшение дефицита бюджета (без учета грантов) с 30,3% ВВП в 2022 году до 21,6% ВВП в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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