Нацбанк и Минфин обязались не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета — Finance.ua
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Нацбанк и Минфин обязались не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета

Казна и Политика
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Нацбанк и Минфин обязались не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета
Нацбанк и Минфин обязались не печатать деньги для финансирования дефицита бюджета
Украина обязалась избегать эмиссионного финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка.
Об этом в интервью Укринформу заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
«Важным аспектом договоренностей в рамках меморандума является наше совместное с Минфином обязательство избежать эмиссионного источника финансирования бюджетного дефицита в следующем году за счет максимального использования потенциала внутреннего долгового рынка. Уже сегодня планируем определенные шаги по перезагрузке внутреннего долгового рынка, чтобы сделать его активным компонентом финансирования потребностей Украины. Конечно, с помощью международных партнеров», — сказал Пышный.
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По оценкам НБУ, в текущем году объемы международной помощи превысят 31 млрд долларов. Но бюджетная потребность в следующем будет больше — по меньшей мере 38 млрд долларов.
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«Поэтому наша общая с Минфином задача — обеспечить, чтобы эти два источника стабильно закрывали финансовые потребности воюющей страны. Партнерам важно, чтобы эмиссия не использовалась как основной внутренний источник наполнения бюджета, чтобы она не создавала дополнительные монетарные риски и не оказывала давление на макрофинансовую стабильность», — отметил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • 19 декабря исполнительный совет МВФ одобрил мониторинговую программу для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки;
  • Минфин обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике, где определены основные обязательства Украины перед МВФ;
  • согласно Меморандуму, рост ВВП Украины в 2023 году составит 1%, инфляция замедлится до 22,5%;
  • ожидается уменьшение дефицита бюджета (без учета грантов) с 30,3% ВВП в 2022 году до 21,6% ВВП в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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