Названы самые «тихие» пляжи в мире (инфографика) — Finance.ua

Названы самые «тихие» пляжи в мире (инфографика) Сегодня 15:41 — Мир

Аналитики проанализировали миллионы общедоступных отзывов путешественников на Tripadvisor для 500 лучших пляжей Америки и 100 лучших пляжей в каждой стране мира.

Также подсчитали долю отзывов англоязычных путешественников, содержащих фразу «спокойная вода/ы», чтобы обнаружить пляжи с самой спокойной водой.

Беби-Бич на Мауи, Гавайи

У этого пляжа самая спокойная вода из всех пляжей в мире — 27,82% общедоступных отзывов упоминают его спокойную воду.

На самом деле большинство американских пляжей с самой спокойной водой можно найти на Гавайях.

В Европе шесть из 10 пляжей континента с самой спокойной водой находятся в Греции, а лидирует пляж Маратхи на Крите (16,17% отзывов упоминают его спокойную воду).

В то время как бразильские пляжи доминируют в американском рейтинге, Пунта-дель-Эсте в Уругвае имеет самую спокойную воду на континенте (17,60% отзывов упоминают его спокойную воду).

Пляж Тен-Бей в Эльютере, Багамские острова,

Этот пляж является следующим лучшим пляжем (22,88% отзывов) по тихой воде, первым из нескольких карибских пляжей, входящих в нашу десятку мировых рейтингов.

«Такой прекрасный пляж, как идеальное изображение», — пишет один рецензент.

«Вода обычно спокойная и мелкая. Это как огромный бассейн. Прекрасно подходит для маленьких детей, чтобы играть, или взрослых, чтобы отдохнуть на поплавке!»

Из-за расположения Багамских островов на подводных берегах вода вокруг примерно 700 островов и рифов, составляющих страну, довольно мелкая.

В Европе

Греция может похвастаться более половиной из десятки лучших пляжей Европы со спокойной водой. На вершине находится пляж Маратхи в Маратхе, Крит, о котором 16,17% отзывов, оставленных общественностью, упоминают его спокойную воду.

Расположенный в заливе Суда этот пляж естественным образом защищен от бурных волн и сильных ветров, встречающихся на других пляжах поблизости, и туристы не могут нарадоваться.

Крім

Помимо Греции высокое место занимают португальские и испанские пляжи. Лучшим пляжем со спокойной водой в Португалии является пляж Фос-ду-Арелью (Лагуна) в Фос-ду-Арелью, округ Лейрия (9,60% отзывов), расположенный на берегу спокойной лагуны, питающейся Атлантическим океаном.

«В лагуне вода спокойная и более „безопасная“, — отмечает один рецензент. — За исключением прилива, когда течение достаточно сильное. На берегу океана обычно сильное течение и волны, которые не для детей или обычного пловца».

Пляжи Шри-Ланки возглавляют рейтинг лучших пляжей со спокойной водой в Азии

Три пляжа Шри-Ланки возглавляют нашу десятку пляжей с самой спокойной водой в Азии. Общую корону занимает пляж Пасикуда (11,08% отзывов упоминают его спокойную воду), описанный одним туристом как «4-километровый участок песка, являющийся видением покоя». Следующий лучший пляж расположен примерно в 365 км на краю острова: пляж Касуарина в Джафне (9,78% отзывов).

«Действительно спокойная вода примерно на 50 метров», — комментирует турист.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.