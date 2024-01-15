Названы самые «тихие» пляжи в мире (инфографика) — Finance.ua

Названы самые «тихие» пляжи в мире (инфографика)
Аналитики проанализировали миллионы общедоступных отзывов путешественников на Tripadvisor для 500 лучших пляжей Америки и 100 лучших пляжей в каждой стране мира.
Также подсчитали долю отзывов англоязычных путешественников, содержащих фразу «спокойная вода/ы», чтобы обнаружить пляжи с самой спокойной водой.
Беби-Бич на Мауи, Гавайи
У этого пляжа самая спокойная вода из всех пляжей в мире — 27,82% общедоступных отзывов упоминают его спокойную воду.
На самом деле большинство американских пляжей с самой спокойной водой можно найти на Гавайях.
В Европе шесть из 10 пляжей континента с самой спокойной водой находятся в Греции, а лидирует пляж Маратхи на Крите (16,17% отзывов упоминают его спокойную воду).
В то время как бразильские пляжи доминируют в американском рейтинге, Пунта-дель-Эсте в Уругвае имеет самую спокойную воду на континенте (17,60% отзывов упоминают его спокойную воду).
Пляж Тен-Бей в Эльютере, Багамские острова,
Этот пляж является следующим лучшим пляжем (22,88% отзывов) по тихой воде, первым из нескольких карибских пляжей, входящих в нашу десятку мировых рейтингов.
«Такой прекрасный пляж, как идеальное изображение», — пишет один рецензент.
«Вода обычно спокойная и мелкая. Это как огромный бассейн. Прекрасно подходит для маленьких детей, чтобы играть, или взрослых, чтобы отдохнуть на поплавке!»
Из-за расположения Багамских островов на подводных берегах вода вокруг примерно 700 островов и рифов, составляющих страну, довольно мелкая.
В Европе
Греция может похвастаться более половиной из десятки лучших пляжей Европы со спокойной водой. На вершине находится пляж Маратхи в Маратхе, Крит, о котором 16,17% отзывов, оставленных общественностью, упоминают его спокойную воду.
Расположенный в заливе Суда этот пляж естественным образом защищен от бурных волн и сильных ветров, встречающихся на других пляжах поблизости, и туристы не могут нарадоваться.
Помимо Греции высокое место занимают португальские и испанские пляжи. Лучшим пляжем со спокойной водой в Португалии является пляж Фос-ду-Арелью (Лагуна) в Фос-ду-Арелью, округ Лейрия (9,60% отзывов), расположенный на берегу спокойной лагуны, питающейся Атлантическим океаном.
«В лагуне вода спокойная и более „безопасная“, — отмечает один рецензент. — За исключением прилива, когда течение достаточно сильное. На берегу океана обычно сильное течение и волны, которые не для детей или обычного пловца».
Пляжи Шри-Ланки возглавляют рейтинг лучших пляжей со спокойной водой в Азии
Три пляжа Шри-Ланки возглавляют нашу десятку пляжей с самой спокойной водой в Азии. Общую корону занимает пляж Пасикуда (11,08% отзывов упоминают его спокойную воду), описанный одним туристом как «4-километровый участок песка, являющийся видением покоя». Следующий лучший пляж расположен примерно в 365 км на краю острова: пляж Касуарина в Джафне (9,78% отзывов).
«Действительно спокойная вода примерно на 50 метров», — комментирует турист.
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