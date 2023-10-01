Лучшие показатели за 10 лет: туризм в Европе без россиян — Finance.ua

Лучшие показатели за 10 лет: туризм в Европе без россиян Сегодня 11:54 — Мир

Лучшие показатели за 10 лет: туризм в Европе без россиян

Туризм в Европе после пандемии восстанавливается рекордными темпами. Миллионы людей бросились наверстывать отдых, который был недоступен из-за ковидных ограничений.

О показателях в туристической отрасли Европы на фоне уменьшения числа россиян пишет DW

В Европе туристический бум без россиян и китайских туристов

Возобновление туризма в Европе после пандемии идет быстрыми темпами. Отели, туроператоры и авиакомпании фиксируют новые рекорды.

«В первой половине 2023 года количество ночей, проведенных в туристических заведениях, достигло наивысшего уровня за последнее десятилетие, что свидетельствует о заметном восстановлении показателей отрасли во многих странах», — отмечается на сайте Евростата

В первом полугодии этого года в туристических заведениях было проведено 1 193 млн ночей, что почти на 11 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, было на 136 млн ночей больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Высокие показатели в туристической отрасли в 2023 году фиксируются несмотря на факторы, которые должны сдерживать туризм: инфляция и рост цен в Европе, жара и пожары в Средиземноморье. Особенность этого туристического бума в том, что он происходит на фоне резкого сокращения количества российских туристов в Европе и мало восстановившегося потока китайских путешественников.

Одними из самых активных были немецкие туристы, которые не экономили и бронировали отдых в четырех- и пятизвездочных отелях на курортах. Вырос спрос на семейный отдых в формате «все включено». А Германия — один из ведущих рынков выездного туризма в Европе.

По данным крупного немецкого туроператора, высокий спрос на отдых будет оставаться и в зимнем сезоне. Бронирований уже сейчас на 15% больше, чем минувшей зимой. Например, самый большой спрос на отдых в Египте и на Канарских островах.

Летом немцы больше всего выбирали отдых в Греции, Турции и Италии. В Греции в этом году туризм может быть рекордным — страна принимала ежемесячно на 10% больше авиапассажиров, чем в 2019 году, когда были рекордные показатели посещаемости — 33 млн туристов.

Туристический бум также заметен в показателях пассажиропотока лоукостеров. К примеру, у Ryanair показатели количества пассажиров за июль и август 2023 года оказались лучшими в истории компании. Только в августе Ryanair перевез рекордные 18,9 млн пассажиров, что на 4 млн человек больше, чем в августе 2019 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.