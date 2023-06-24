Туризм уплатил на 31% меньше налогов в 2022 году: что происходит с рынком на втором году войны — Finance.ua

Туризм уплатил на 31% меньше налогов в 2022 году: что происходит с рынком на втором году войны Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Туризм уплатил на 31% меньше налогов в 2022 году: что происходит с рынком на втором году войны

Около четверти «туристических магнитов» страны либо оккупированы, либо разрушены, либо частично повреждены в результате полномасштабной войны.

Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«У нас есть перечень так называемых туристических магнитов, который мы сформировали в 2021 году. В этом списке около 140 объектов в разных регионах Украины. Мы понимаем, что около четверти из них либо оккупированы, либо разрушены, либо частично повреждены», — сказала Олеськив.

По ее словам, в основном речь идет о туристических и рекреационных объектах в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

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Кроме того, глава Гостуризма заявила, что из-за войны в 2022 году представители туристической отрасли уплатили 1,5 млрд грн налогов, что на 31% меньше, чем в 2021 году.

«Также уменьшилось общее количество налогоплательщиков на 17%. Туристический сбор в целом в стране снизился на 24%. То есть в целом мы понимаем, что в гривне есть где-то 35−40% падение, без учета инфляции. Понимая, что наши основные туристические регионы расположены в основном на юге и западе страны, я бы сказала, что мы имеем половину потерь в отрасли», — добавила она.

В то же время Олеськив отметила, что, несмотря на войну, украинцы путешествуют по стране.

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«В Карпатском регионе, где мы с коллегами недавно были в командировке, представители туристического сектора рассказали, что количество бронирований на этот летний сезон сопоставимо с 2021 годом. То есть этим летом количество отдыхающих на некоторых отечественных локациях возвращается на довоенный уровень», — рассказала глава Гостуризма.

Она подчеркнула, что в целом за время полномасштабного вторжения в стране произошло падение покупательной способности.

«У нас есть миллионы украинцев, которые выехали из страны, есть мужчины и женщины, которые воюют, и за это им большая благодарность. Также есть определенное количество мужчин, которые сидят по домам и никуда не уезжают, потому что боятся, что им могут вручить повестку, за что им мало почтения. Все эти обстоятельства повлияли на формирование туристических потоков, но по крайней мере отрасль не остановилась полностью. Отдыхают женщины с детьми, люди, работающие и нуждающиеся в перезагрузке, часть военных проводят отпуск не просто дома, а именно отдыхая с семьей где-то в тихом и уютном месте», — рассказала Олеськив.

Что касается въездного туризма, то, по ее словам, на сегодняшний день Украина его фактически потеряла.

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