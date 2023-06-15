Выезд из Украины в целях туризма: правила безвизовых путешествий — Finance.ua

Выезд из Украины в целях туризма: правила безвизовых путешествий Сегодня 09:02 — Личные финансы

Выезд из Украины в целях туризма: правила безвизовых путешествий

По состоянию на июнь 2023 года граждане Украины имеют право посещать без визы 93 страны мира, также получить визу по прибытии можно в 50 государствах, то есть границы 146 стран из 198 независимых и частично признанных государств мира открыты для украинцев.

Об этом напоминает Visit Ukraine Today.

Общие правила безвизовых путешествий

Большинство стран для въезда требуют наличия проездного документа (паспорта), действительного не менее 3−6 месяцев с момента пересечения границы.

Безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны возможен исключительно по биометрическому паспорту. Владельцам паспортов старого образца необходима виза или вид на жительство в одной из стран ЕС.

В случаях, когда оформление визы осуществляется по прибытии, может потребоваться 1−2 цветные паспортные фотографии путешественника.

При прохождении пограничного контроля работники службы имеют право просить предоставить документы, подтверждающие цель прибытия, обратные билеты и наличие достаточных финансовых средств для поездки.

В некоторых странах может быть установлен сбор за въезд или выезд из государства.

Каждая страна самостоятельно определяет, сколько дней иностранцы могут находиться на ее территории в рамках безвиза.

Путешествуя по правилам безвиза, запрещено превышать разрешенное для пребывания в стране количество дней.

Посещать страны украинцы могут только с туристическими целями, личными визитами. Даже краткосрочное трудоустройство в рамках безвизового путешествия строго воспрещено.

Какие документы необходимы для поездки по условиям безвиза?

Перечень документов может отличаться в зависимости от страны, в которую едет турист, однако в большинстве государств пакет документов выглядит следующим образом:

загранпаспорт;

туристическое страхование;

подтверждение финансового обеспечения, некоторые страны могут даже потребовать предоставления справки из банка;

обратный билет (если турист путешествует не на собственном транспорте);

подтверждение наличия жилья (забронированный номер или официальное приглашение).

Какие документы необходимы ребенку для поездки по правилам безвиза:

основной документ для пересечения границы с несовершеннолетним ребенком — это загранпаспорт. Каждый ребенок должен иметь свой личный загранпаспорт независимо от возраста. Биометрический паспорт можно оформить для ребенка всех возрастов. До 12 лет у ребенка не берут отпечатки пальцев, однако на чип будет записана фотография ребенка, данной информации будет достаточно, чтобы считать такой паспорт биометрическим;

сопровождение обоих родителей или нотариально заверенное согласие одного или двух родителей на выезд ребенка за границу (в зависимости от того, кто сопровождает ребенка во время путешествия);

обоснование цели поездки: дополнительное финансовое обеспечение на ребенка, обратный билет, подтверждение наличия места жительства;

полис медицинского страхования.

В какие страны украинцы могут ехать без визы?

Европа

Без визы украинцы могут перемещаться по странам шенгенской зоны и другим европейским странам, с которыми заключены соответствующие соглашения. Срок пребывания на основании безвиза в большинстве стран Европы составляет 90 дней за последние 180 дней.

Страны шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Нидерланды, Германия, Норвегия, Мальта, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция. Чехия, Швейцария и Швеция.

Другие европейские страны: Северная Македония, Сальвадор, Болгария, Ватикан, Албания, Молдова, Монако, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина и Сан-Марино.

Азия

Безвизовые страны Азии и Востока: Бруней, Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Грузия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Казахстан, Израиль, Монголия и Палестина.

Южная Америка и Карибский бассейн

Антигуа и Барбуда, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Эквадор, Уругвай, Никарагуа, Парагвай, Перу, Сент-Винсент, Гренадины, Барбадос, Доминиканская Республика, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Панама и Ямайка.

Африка и Океания

Вануату, Эсватини, Намибия, Сейшельские острова, Фиджи и Маврикий.

В некоторых странах Азии, Африки, Океании и Америки визу можно оформить сразу по прибытии. Цена зависит от страны и продолжительности пребывания.

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