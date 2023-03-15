Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны — Finance.ua

Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны Сегодня 07:41

Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны

За прошлый год бюджет Украины потерял третью часть поступлений от туристической отрасли. Значительная часть компаний закрылась.

Больше всего налогов госбюджет получил от общежитий и пансионатов, сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

Как изменились поступления налогов в 2022 году

Согласно данным ГАРТ, поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 31%. В 2022 году представители туристической отрасли уплатили 1 млрд 551 млн 182 тыс. грн налогов, тогда как в 2021-м — 2 млрд 231 млн 860 тыс. грн.

При этом количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, уменьшилось на 17%. В туризме стало на 14% меньше юридических лиц и на 18% — физических лиц-предпринимателей.

Больше налогов уплатили в гостиничной сфере — 898 млн грн. Хотя в 2021 году поступлений было на 30% больше — тогда бюджет получил 1 млрд 288 млн грн.

На 46% больше налогов уплатили пансионаты и общежития, которые использовались как временное убежище. Но от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха доля уплаченного налога уменьшилась на 57% −141 млн грн налогов против 328 млн грн за 2021 год.

Туристические операторы в 2022 году уплатили в госбюджет на 35% меньше — 167 миллионов 858 тыс. грн. В 2021 году эта цифра составила 259 млн 5 тыс. грн.

Также зафиксирован спад на 27% от деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет прошлого 2022 года 204 млн 795 тыс. грн налогов, тогда как в 2021 году от них в казну государства поступило 279 млн 265 тыс. грн.

В каких регионах туристические предприятия работали больше всего

Больше налогов от туристической деятельности в 2022 году уплатили в следующих областях:

Львовская (273 млн против 215 млн в 2021 году);

Киевская (164 млн — против почти 125 млн);

Ивано-Франковская (159 млн — против почти 131 млн).

Значительный спад поступлений — в Киеве (на 46%) и в Одесской области (на 58%).

Несмотря на войну, туристическая отрасль Украины работает, однако, как никогда нуждается в поддержке от украинцев, отметила председатель ДАРТ Марьяна Олеськив.

«Уплачивая налоги, мы финансируем нашу экономику, львиная доля доходов которой идет на оборону и армию. Поэтому важно понимать, что путешествуя по Украине, украинцы не только перезагрузятся и наберутся сил и вдохновения для работы, но и помогут ВСУ», — отметила она.

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