Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны

43
Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны
Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны
За прошлый год бюджет Украины потерял третью часть поступлений от туристической отрасли. Значительная часть компаний закрылась.
Больше всего налогов госбюджет получил от общежитий и пансионатов, сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины.

Как изменились поступления налогов в 2022 году

Согласно данным ГАРТ, поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 31%. В 2022 году представители туристической отрасли уплатили 1 млрд 551 млн 182 тыс. грн налогов, тогда как в 2021-м — 2 млрд 231 млн 860 тыс. грн.
При этом количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, уменьшилось на 17%. В туризме стало на 14% меньше юридических лиц и на 18% — физических лиц-предпринимателей.
Больше налогов уплатили в гостиничной сфере — 898 млн грн. Хотя в 2021 году поступлений было на 30% больше — тогда бюджет получил 1 млрд 288 млн грн.
На 46% больше налогов уплатили пансионаты и общежития, которые использовались как временное убежище. Но от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха доля уплаченного налога уменьшилась на 57% −141 млн грн налогов против 328 млн грн за 2021 год.
Туристические операторы в 2022 году уплатили в госбюджет на 35% меньше — 167 миллионов 858 тыс. грн. В 2021 году эта цифра составила 259 млн 5 тыс. грн.
Также зафиксирован спад на 27% от деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет прошлого 2022 года 204 млн 795 тыс. грн налогов, тогда как в 2021 году от них в казну государства поступило 279 млн 265 тыс. грн.
Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны

В каких регионах туристические предприятия работали больше всего

Больше налогов от туристической деятельности в 2022 году уплатили в следующих областях:
  • Львовская (273 млн против 215 млн в 2021 году);
  • Киевская (164 млн — против почти 125 млн);
  • Ивано-Франковская (159 млн — против почти 131 млн).
Значительный спад поступлений — в Киеве (на 46%) и в Одесской области (на 58%).
Несмотря на войну, туристическая отрасль Украины работает, однако, как никогда нуждается в поддержке от украинцев, отметила председатель ДАРТ Марьяна Олеськив.
«Уплачивая налоги, мы финансируем нашу экономику, львиная доля доходов которой идет на оборону и армию. Поэтому важно понимать, что путешествуя по Украине, украинцы не только перезагрузятся и наберутся сил и вдохновения для работы, но и помогут ВСУ», — отметила она.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.