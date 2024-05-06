Названо лучшее место в ЕС для летнего отпуска в 2024 году (исследование) — Finance.ua

Названо лучшее место в ЕС для летнего отпуска в 2024 году (исследование) Сегодня 17:26 — Личные финансы

Названо лучшее место в ЕС для летнего отпуска в 2024 году (исследование)

Согласно отчетам Summer Trend Reports, опубликованным Turespaña, этим летом в Испании ожидается только в мае почти 9,49 миллиона туристов.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.

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Испания остается самым любимым местом для посещения иностранными туристами в этом летнем сезоне среди ведущих исследуемых рынков, включая Соединенное Королевство, Германию, Францию, Италию и Соединенные Штаты.

Министерство промышленности и туризма Испании публикует свои прогнозы по прибытию и расходам международных туристов.

В мае этого года Испанию посетит примерно 9,49 миллиона международных туристов, что на 14% больше по сравнению с маем 2023 года.

Кроме того, ожидается, что туристические расходы достигнут почти 12 миллиардов евро, что является значительным ростом (на 22%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчете подчеркивается популярность Испании среди английских туристов.

Для французских туристов Испания остается любимым местом отдыха после родной страны.

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Отчет Turespaña свидетельствует о положительных перспективах для французских туристов, посещающих Испанию в летние месяцы.

Испания сохраняет свою привлекательность среди итальянских туристов. Воздушные сообщения между Италией и Испанией в течение летнего сезона выросли на 13,8% по сравнению с прошлым годом.

Что касается рынка США, продемонстрировавшего значительный рост в последние годы, прогнозы предполагают дальнейшее увеличение количества мест и частоты рейсов на прямых маршрутах в Испанию этим летом более чем на 16%.

В этой связи министр промышленности и туризма выразил оптимизм по поводу предстоящего туристического сезона.

Справка Finance.ua:

Испания планирует закрыть так называемую программу «золотых виз» для иностранных покупателей недвижимости, чтобы увеличить количество доступного жилья для местных жителей.

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