Названо лучшее место в ЕС для летнего отпуска в 2024 году (исследование) — Finance.ua
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Названо лучшее место в ЕС для летнего отпуска в 2024 году (исследование)

Личные финансы
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Названо лучшее место в ЕС для летнего отпуска в 2024 году (исследование)
Названо лучшее место в ЕС для летнего отпуска в 2024 году (исследование)
Согласно отчетам Summer Trend Reports, опубликованным Turespaña, этим летом в Испании ожидается только в мае почти 9,49 миллиона туристов.
Об этом пишет SchengenVisaInfo.
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Испания остается самым любимым местом для посещения иностранными туристами в этом летнем сезоне среди ведущих исследуемых рынков, включая Соединенное Королевство, Германию, Францию, Италию и Соединенные Штаты.
Министерство промышленности и туризма Испании публикует свои прогнозы по прибытию и расходам международных туристов.
В мае этого года Испанию посетит примерно 9,49 миллиона международных туристов, что на 14% больше по сравнению с маем 2023 года.
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Кроме того, ожидается, что туристические расходы достигнут почти 12 миллиардов евро, что является значительным ростом (на 22%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчете подчеркивается популярность Испании среди английских туристов.
Для французских туристов Испания остается любимым местом отдыха после родной страны.
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Отчет Turespaña свидетельствует о положительных перспективах для французских туристов, посещающих Испанию в летние месяцы.
Испания сохраняет свою привлекательность среди итальянских туристов. Воздушные сообщения между Италией и Испанией в течение летнего сезона выросли на 13,8% по сравнению с прошлым годом.
Что касается рынка США, продемонстрировавшего значительный рост в последние годы, прогнозы предполагают дальнейшее увеличение количества мест и частоты рейсов на прямых маршрутах в Испанию этим летом более чем на 16%.
В этой связи министр промышленности и туризма выразил оптимизм по поводу предстоящего туристического сезона.

Справка Finance.ua:

  • Испания планирует закрыть так называемую программу «золотых виз» для иностранных покупателей недвижимости, чтобы увеличить количество доступного жилья для местных жителей.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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