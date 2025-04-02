Названо лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы: FinAwards 2025 — Finance.ua

Названо лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы: FinAwards 2025 Сегодня 17:01 — Фондовый рынок

Названо лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы: FinAwards 2025

В Киеве состоялось награждение номинантов престижной премии FinAwards 2025 , организаторами которой выступили одни из крупнейших финансовых порталов Украины — Finance.ua и «Минфин».

В целом победителей определяли по 35 номинациям в рамках конкурса и тремя — вне его. Одной из номинаций было «Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы».

По итогам голосования, проходившего среди жюри и пользователей, первую позицию занял Inzhur.

Это компания, которая предоставляет украинцам возможность объединяться для инвестирования в крупную коммерческую недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и рост капитализации объектов.

В настоящее время в Inzhur более 16 тыс. совладельцев недвижимости. Чтобы присоединиться к их числу, нужно иметь стартовый капитал всего в 4 тыс. гривен.

2,7 млрд гривен — именно такой суммой активов сейчас распоряжается компания. Inzhur уже уплатил свыше 356 млн дивидендов.

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Второе место в номинации «Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы» у Zeminvest.

Что касается «серебряного» призера, то инвестируя в их предложения, вы получаете 16% годового дохода в гривне: гарантированы 5−8% от инвестиции и 8% гарантированной ежегодной капитализации.

Минимальная сумма для инвестирования в земельный участок — 5 тыс. долларов.

25 млн гривен выплачено пассивного дохода этой компанией, включая активы на временно оккупированных территориях. Почти 4 тыс. гектаров украинской земли в инвестиционных портфелях партнеров Zeminvest.

Замыкает тройку лидеров «Твоє Коло», у которой в этой сфере уже 17 лет опыта.

«Особенность этой премии состоит в том, что победителей определяет не только профессиональное жюри, но и широкий круг пользователей через онлайн-голосование. Именно поэтому эта награда для нас особо ценна — она ​​отражает как экспертную оценку, так и, что важнее всего, доверие наших инвесторов. Для нас это подтверждение верности избранного пути и мощное вдохновение развиваться дальше, создавая инновационные возможности в мире инвестиций в сельскохозяйственные земли», — именно так прокомментировали «бронзу» в компании.

В настоящее время «Твоє Коло» имеет 1 млрд гривен активов в управлении и насчитывает 600 клиентов. 102 млн гривен — именно такая доходность инвесторов в «Твоє Коло». Кроме того, более 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель в управлении этой компании, а также у них 45% повторных инвестиций.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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