Карта № 1 в кошельке: результаты голосования FinAwards 2025 — Finance.ua
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Карта № 1 в кошельке: результаты голосования FinAwards 2025

Финтех и Карты
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Карта № 1 в кошельке: результаты голосования FinAwards 2025
Карта № 1 в кошельке: результаты голосования FinAwards 2025
28 марта в Киеве состоялось награждение по престижной премии FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.
Выбрали и победителя номинации «Карта № 1 в кошельке». В этом году за победу в этой номинации боролись 15 банков! Победителем стал ПУМБ и его дебетовая карта «ВсеКАРТА». Она предлагает:
  • возможность открыть счет/карту дистанционно;
  • наличие кредитного лимита и макс. сумма: для клиентов с имеющимся кредитным лимитом в банке 0 грн;
  • мгновенную рассрочку на карту;
  • стоимость оформления карты/открытия счета: 0 грн;
  • комиссия за обслуживание карты, ежемесячно: 0 грн.
В приложении ПУМБ:
  • перевод на карту в другом банке — бесплатно;
  • перевод на счет в другом банке — 0,5% от суммы, минимум — 3 гривны, максимум — 500 гривен;
  • в банкоматах банка: 0%;
  • комиссия за снятие наличных — собственные средства: 0%;
  • начисление процентов на остаток собственных средств: до 5% годовых на остаток средств с депозитом «Свободный».
Программа лояльности:
  • кешбэк от банка на 3 категории до 20%;
  • кешбэк от партнеров до 50%, любое количество предложений из 60+ предложенных, подключается в один клик;
  • магазины кешбэков до 22%, выбор по категориям из 90+ интернет-магазинов, кешбэк даже за оплату наличными;
  • реферальная программа «Пригласи друга» — вознаграждение до 300 грн и бонусы за настройки автоплатежей.
В чем фишка (особенность) карты:
  • нет комиссии за обслуживание и выдачу карты в момент оформления;
  • пополнение — 0%;
  • снятие наличных в банкоматах любых банков на территории Украины — 0% в сумме менее 50 тыс. гривен в месяц;
  • перевод средств через приложение ПУМБ на карты любого украинского банка — 0%;
  • быстрое открытие карты и ее доставка в любую страну мира. Стоимость доставки 200 грн;
  • переводы валюты между родственниками — клиентами банка — без комиссии;
  • покупка валюты онлайн со скидкой от официального курса через приложение;
  • заявка на покупку валюты по желаемому курсу клиента;
  • возможность прямой конвертации между валютами;
  • возможность регистрации по иностранному номеру;
  • больше категорий кешбэка к начислению и кешбэк за оплату наличными в магазине кешбэков. 3 категории от банка, 60+ предложений партнерского кешбэка, 90+ предложений в магазине кешбэков;
  • пополнение мобильного телефона, оплата коммунальных услуг — 0% комиссии, кешбэк за оплату коммуналки;
  • бонусы от 50 грн за настройку автоплатежей персонализированное предложение.
В прошлом году ПУМБ занял третье место. Таким образом, как видим, прогресс очевиден.
А вот победитель прошлого года — monobank, на этот раз расположился со своей «Черной картой» на второй позиции. «Бронза» в активе абанк и карта АТБ.
Четвертое место занял ПриватБанк с картой для выплат, а на пятой позиции расположился Ощадбанк с тарифным пакетом «Моя карта» (Visa Rewards).
Распределение голосов было следующим образом:
  • победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере)
— 1 место — ПУМБ;
— 2 место — monobank;
— 3 место — ПриватБанк;
— 4 место — Райффайзен Банк;
— 5 место — абанк.
  • победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающие непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин)
— 1 место — monobank;
— 2 место — ПУМБ;
— 3 место — ПриватБанк;
— 4 место — абанк;
— 5 место — Банк Кредит Днепр.
  • выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)
— 1 место — абанк;
— 2 место — ПУМБ;
— 3 место — ПриватБанк;
— 4 место — Ощадбанк;
— 5 место — monobank.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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