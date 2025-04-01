Карта № 1 в кошельке: результаты голосования FinAwards 2025 — Finance.ua

Карта № 1 в кошельке: результаты голосования FinAwards 2025 Сегодня 19:01 — Финтех и Карты

Карта № 1 в кошельке: результаты голосования FinAwards 2025

28 марта в Киеве состоялось награждение по престижной премии FinAwards 2025 , организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.

Карта № 1 в кошельке». В этом году за победу в этой номинации боролись 15 банков! Победителем стал ПУМБ и его дебетовая карта «ВсеКАРТА». Она предлагает: Выбрали и победителя номинации «». В этом году за победу в этой номинации боролись 15 банков! Победителем стали его дебетовая карта «». Она предлагает:

возможность открыть счет/карту дистанционно;

наличие кредитного лимита и макс. сумма: для клиентов с имеющимся кредитным лимитом в банке 0 грн;

мгновенную рассрочку на карту;

стоимость оформления карты/открытия счета: 0 грн;

комиссия за обслуживание карты, ежемесячно: 0 грн.

В приложении ПУМБ:

перевод на карту в другом банке — бесплатно;

перевод на счет в другом банке — 0,5% от суммы, минимум — 3 гривны, максимум — 500 гривен;

в банкоматах банка: 0%;

комиссия за снятие наличных — собственные средства: 0%;

начисление процентов на остаток собственных средств: до 5% годовых на остаток средств с депозитом «Свободный».

Программа лояльности:

кешбэк от банка на 3 категории до 20%;

кешбэк от партнеров до 50%, любое количество предложений из 60+ предложенных, подключается в один клик;

магазины кешбэков до 22%, выбор по категориям из 90+ интернет-магазинов, кешбэк даже за оплату наличными;

реферальная программа «Пригласи друга» — вознаграждение до 300 грн и бонусы за настройки автоплатежей.

В чем фишка (особенность) карты:

нет комиссии за обслуживание и выдачу карты в момент оформления;

пополнение — 0%;

снятие наличных в банкоматах любых банков на территории Украины — 0% в сумме менее 50 тыс. гривен в месяц;

перевод средств через приложение ПУМБ на карты любого украинского банка — 0%;

быстрое открытие карты и ее доставка в любую страну мира. Стоимость доставки 200 грн;

переводы валюты между родственниками — клиентами банка — без комиссии;

покупка валюты онлайн со скидкой от официального курса через приложение;

заявка на покупку валюты по желаемому курсу клиента;

возможность прямой конвертации между валютами;

возможность регистрации по иностранному номеру;

больше категорий кешбэка к начислению и кешбэк за оплату наличными в магазине кешбэков. 3 категории от банка, 60+ предложений партнерского кешбэка, 90+ предложений в магазине кешбэков;

пополнение мобильного телефона, оплата коммунальных услуг — 0% комиссии, кешбэк за оплату коммуналки;

бонусы от 50 грн за настройку автоплатежей персонализированное предложение.

В прошлом году ПУМБ занял третье место. Таким образом, как видим, прогресс очевиден.

А вот победитель прошлого года — monobank , на этот раз расположился со своей «Черной картой» на второй позиции. «Бронза» в активе абанк и карта АТБ.

Четвертое место занял ПриватБанк с картой для выплат, а на пятой позиции расположился Ощадбанк с тарифным пакетом «Моя карта» (Visa Rewards).

Распределение голосов было следующим образом:

победители по голосам Глав правления банков (те, кто непосредственно работает в банковской сфере)

— 1 место — ПУМБ;

— 2 место — monobank;

— 3 место — ПриватБанк;

— 4 место — Райффайзен Банк;

— 5 место — абанк.

победители по голосам Экспертного жюри (профессионалы рынков, не работающие непосредственно в банковской сфере. А также редакции ведущих порталов Украины Finance.ua и Минфин)

— 1 место — monobank;

— 2 место — ПУМБ;

— 3 место — ПриватБанк;

— 4 место — абанк;

выбор пользователей (украинцы, непосредственно пользующиеся банковскими услугами и продуктами)

— 1 место — абанк;

— 2 место — ПУМБ;

— 3 место — ПриватБанк;

— 4 место — Ощадбанк

— 5 место — monobank.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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