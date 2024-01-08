Назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке Британии, которые также популярны и в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке Британии, которые также популярны и в Украине

Технологии&Авто
15
Назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке Британии, которые также популярны и в Украине
Назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке Британии, которые также популярны и в Украине
Издание Whatcar.com в коллаборации со страховой компанией MotorEasy составило списки самых надежных машин на «вторичке». Для этого они провели опрос среди 25 000 владельцев автомобилей разных сегментов в Великобритании. Они ответили, какие проблемы они обнаружили в автомобиле за последние два года.
Об этом пишет Motor Media Review.

Kia Sportage (2016−2021)

Лидером рейтинга оказался кроссовер Kia Sportage (2016−2021). В ходе опроса никто из владельцев автомобиля не пожаловался на проблемы с машиной за последние два года.
Читайте также

Lexus NX (2014−2021)

Lexus NX назвали самым надежным премиальным кроссовером. В ходе опроса эксперты также не зафиксировали жалобы на данную модель. Lexus NX можно купить с бензиновыми двигателями или гибридной системой.

Renault Captur (2013−2019)

Еще один автомобиль, к которому не возникло никаких претензий — Renault Captur. Кроме надежности, владельцы этого кроссовера выделили богатый набор оборудования этой машины и цены на ее обслуживание.
Читайте также

Suzuki Vitara (2015−2023)

О проблемах с кроссовером сообщили лишь 10% голосовавших. Основные проблемы связаны с работой электроники и медиакомплекса. Впрочем, эти проблемы не помешали всем Vitara самостоятельно доехать до сервисных центров. Большинству владельцев кроссоверов ремонт их машин не стоил ничего и был выполнен по гарантии.

Toyota RAV4 (2013−2019)

Toyota RAV4 по итогам исследования попала в рейтинг самых надежных машин. Только 10% опрошенных автомобилистов за два года эксплуатации столкнулись с проблемами у этой модели, что, по мнению экспертов, делает ее отличным вариантом для покупки на вторичном рынке. Главные жалобы связаны с работой кондиционера, тормозной системы электроники и подвески. Все эти неисправности были серьезными, и их устранение в сервисных центрах обычно занимало чуть больше дня.
Читайте также

Honda CR-V (2012−2018)

Honda CR-V с бензиновыми двигателями предыдущего поколения в рейтинге надежности обогнала модель актуальной генерации. Только 14% владельцев машины столкнулись с поломками. Основная жалоба — незначительные неполадки в электронике и проблемы с обивкой интерьера. Ремонт половины опрошенных владельцев кроссовера Honda CR-V был бесплатным. Хотя работы в сервисе заняли продолжительное время больше недели.

Mercedes GLA (2014−2020)

Как отмечается в исследовании, на вторичном рынке Великобритании Mercedes GLA пользуется высоким спросом. Основное преимущество — надежность. На проблемы с немецким кроссовером пожаловались 14% владельцев GLA. Главные проблемы связаны с работой АКБ, тормозной системы и КПП. Для большинства водителей ремонт машины произвели по гарантии.

Оформить автогражданку онлайн 🚗

По материалам:
mmr.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.