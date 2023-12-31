Какие европейские страны платят наименьший и самый большой налог на автомобили — Finance.ua

Какие европейские страны платят наименьший и самый большой налог на автомобили Сегодня 17:45 — Личные финансы

Какие европейские страны платят наименьший и самый большой налог на автомобили

Турция отличается наибольшей налоговой нагрузкой на владельцев частного автотранспорта в Европе, тогда как более богатые Франция и Люксембург предлагают гражданам существенно более выгодные условия покупки авто. Но здесь важно знать о ряде нюансов.

Об этом пишет Euronews

Налоги при покупке авто

Налоги, связанные с приобретением, регистрацией и использованием транспортных средств, традиционно были просто одним из источников пополнения государственного бюджета.

В большинстве стран Европы, в том числе и в Турции, люди платят около 20% НДС при покупке новых автомобилей.

Только в некоторых странах эта ставка значительно выше — 27% в Венгрии и 25% в Швеции, Дании и Хорватии.

Цены на авто

Но сегодня европейские правительства также используют налогообложение автотранспорта для того, чтобы необходимым образом корректировать поведение потребителей, подталкивая их к определенным действиям, способствующим защите экологии. Основной причиной большой разницы в ценах на авто в разных странах является не НДС, а другие налоги, сборы и бонусы, которые ориентированы в первую очередь на популяризацию экологичных авто.

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К примеру, электромобиль категории «А» (внедорожник/хэтчбек с двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), емкостью батареи 58 кВт-ч, потребление 17 кВт-ч/100 км, весом 1730 кг, и запасом хода батареи свыше 400 км) в большинстве стран Европы стоит от 31 до 39 тысяч евро. Но во Франции он стоит в среднем около 26,9 тысячи евро, а в Турции — 59,1 тысячи.

Такая разница в ценах объясняется тем, что во Франции предусмотрен огромный зеленый бонус при покупке электромобиля, когда государство фактически компенсирует часть стоимости нового электромобиля и все предусмотренные налоги.

В других странах этот бонус меньше, поэтому итоговая цена авто выше. А вот у Турции наоборот есть большие налоги на покупку машины (кроме НДС уплачиваются налоги «на роскошь»), но отсутствуют бонусы для покупателей электромобилей.

С машинами, в которых двигатель внутреннего сгорания, общая динамика похожая, хотя налоги значительно выше, чем на электромобили. Так, в Турции автомобиль с ДВС стоимостью около 47,5 тысячи евро после уплаты всех налогов обойдется владельцу аж в 179,2 тысячи евро.

В странах ЕС налоги меньше, но тоже весьма ощутимы. Упомянутый автомобиль в Дании будет стоить 146,7 тысяч евро, в Нидерландах — 122,8. А самым дешевым такой автомобиль будет в Швеции — всего 59,3 тысяч евро.

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УНІАН По материалам:

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